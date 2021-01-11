Gölbaşı Belediyesi elektrikten ve sudan tasarruf ediyor - Son Dakika

Gölbaşı Belediyesi elektrikten ve sudan tasarruf ediyor

11.01.2021 18:47

Gölbaşı Belediyesi elektrikten ve sudan tasarruf ediyor Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Ramazan Şimşek "Parklarımız artık kendi enerjisini üretiyor.

Gölbaşı Belediyesi elektrikten ve sudan tasarruf ediyor

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Ramazan Şimşek "Parklarımız artık kendi enerjisini üretiyor. Güneş enerjili aydınlatma direği sayesinde elektrikten yüzde 100 tasarruf sağlanıyor"

ANKARA - Gölbaşı Belediyesi geri dönüşüme verdiği önem kapsamında çalışmalarına devam ediyor. "Mücadelemiz daha yaşanabilir bir gelecek için" diyen Ramazan Şimşek "11-17 Ocak Enerji Tasarrufu Haftası'na özel açıklamalarda bulundu.

Enerji tasarrufuna verdiği önemin her fırsatta altını çizen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek parklarda hayata geçirdikleri Güneş Enerjisi Sistemi ve Gri Suların Geri Kazandırılması Projesi'nin detaylarını paylaştı. Parklara güneş enerjili aydınlatma direği yerleştirdiklerini aktaran Ramazan Şimşek "Parklarımız artık kendi enerjisini üretiyor. Güneş enerjili aydınlatma direği sayesinde elektrikten yüzde 100 tasarruf sağlanıyor. Herhangi bir elektrik bağlantısı ve alt yapı gereksinimi olmadan aydınlatma direği güneş ışığını depo ediyor ve hava karardığı zaman direk aydınlatmaya başlıyor. Bu sayede 4 saatlik güneş ışığı deposu ile 24 saat aydınlık verebiliyor" ifadelerini kullandı.

Kuraklığa ve suyun önemine dikkat çekmek için ise geçtiğimiz Şubat ayında Gri Suların Geri Kazanılması projesini hayata geçirdiklerini ve projenin konutlarda uygulanmaya başladığını hatırlatan Şimşek " Ankara'mıza ve suyumuza sahip çıkmak için Gölbaşı'nda yapılacak olan her yeni yapı, gri suların geri dönüşümüne uygun olarak inşa edilmeye başlandı. Bu sayede suyun bir kereden fazla kullanımını sağlamış olduk" açıklamasında bulundu.

Amacımız güneş enerjisi ile tasarruf

Güneş enerji sistemi sayesinde elektrik israfına son vermeyi amaçladıklarının altını çizen Başkan Ramazan Şimşek "Güneş enerjisi ile aydınlatma sağlayan direklerimiz sayesinde Gölbaşımızda tasarruf, insanlarımızda da çevre bilinci oluşturmayı amaçlıyoruz. Hedefimiz daha çok alanda bu güneş enerjisi ile aydınlatma sisteminin kurulumunu sağlamak. Amacımız ise hem doğaya duyarlı hem de toplumsal duyarlılık odaklı bir Gölbaşı'nı gelecek nesillere bırakmak" dedi.

Türkiye'de ilk kez hayata geçen örnek proje

Hayata geçirdikleri gri suların geri kazandırılması projesi ile bir ilke imza attıklarını söyleyen Başkan Ramazan Şimşek "Dünyanın doğal kaynaklarının tükenmeye yüz tuttuğu günümüzde su insanın yaşam unsuru olarak ön plana çıkıyor. Bu sebeple en modern uygulamalar içerisinde yer alan atık su sistemlerinin arasında bulunan gri su sistemleri oldukça önemli bir yerde duruyor. Türkiye'de bir kişi günde ortalama 200 litre su tüketiyor. Bu 200 litre suyun 40 litresi tuvaletlere, yüzde 10 u bahçeye harcanıyor. Projemiz sayesinde; küvet, lavabo ve duştan gelen gri sular arıtılarak, yağmur suları ise depolanarak sulama, yıkama ve rezervuar suyu olarak kullanılacak. Bu sayede ortalama olarak günde kişi başı 50 litre su tasarrufu sağlayacağız. Gri suların geri dönüşümü ile su tüketimi azalırken, tüketicinin cebine de olumlu yansıyor. Faturalarda yüzde 50'ye varan oranlarda düşüş sağlayan uygulamayla şebeke suyu dağıtım sistemi rahatlıyor ve atık su miktarı da düşmüş oluyor. Bu Türkiye'de ilk kez bir belediyenin hayata geçirdiği ve gelecek nesillere daha güzel bir ülke bırakmak için örnek bir proje" diye konuştu.

Gölbaşı Belediyesi elektrikten ve sudan tasarruf ediyor
Gölbaşı Belediyesi elektrikten ve sudan tasarruf ediyor
Gölbaşı Belediyesi elektrikten ve sudan tasarruf ediyor
Gölbaşı Belediyesi elektrikten ve sudan tasarruf ediyor

Gölbaşı Belediyesi, Ramazan Şimşek, Ramazan, Enerji, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Gölbaşı Belediyesi elektrikten ve sudan tasarruf ediyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Rıdvan Dilmen, Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı ücretle ilgili ipucu verdi Suudi Arabistan'ın Billasmer bölgesine 100 yıl sonra kar yağdı Ali Koç: Mesut Özil transferine eskisinden daha yakınız Emekli kadın, 6'ıncı kattaki evinin penceresinden düşerek feci şekilde yaşamını yitirdi Cinnet getiren kadın, sokak ortasında kocasına mermi yağdırdı Eksi 15 derecede direği yalayınca dili yapıştı, gencin görüntüleri sosyal medyada viral oldu WhatsApp vatandaşları ikiye böldü, uzmandan uyarı geldi: 'Benim gizli saklım yok' yaklaşımı doğru değil Harf hatası nedeniyle evi başkasının üzerine kaydedilen yaşlı adam, 21 yıl sonra tapusuna kavuştu
Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'sözde cumhurbaşkanı' sözlerine sert tepki: Kasetle gelen sözde genel başkan Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'sözde cumhurbaşkanı' sözlerine sert tepki: Kasetle gelen sözde genel başkan         
19:44
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Perşembe veya Cuma günü aşılama başlayacak Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Perşembe veya Cuma günü aşılama başlayacak         
19:33
Tunceli'de vurulan yaban keçisi can çekişerek öldü Tunceli'de vurulan yaban keçisi can çekişerek öldü         
19:03
Putin, Aliyev ve Paşinyan arasındaki Dağlık Karabağ görüşmesi sona erdi! 3 ülke ortak çalışma grubu kuracak Putin, Aliyev ve Paşinyan arasındaki Dağlık Karabağ görüşmesi sona erdi! 3 ülke ortak çalışma grubu kuracak         
18:46
Devrilen traktörün altında kalan baba ve oğlu feci şekilde can verdi Devrilen traktörün altında kalan baba ve oğlu feci şekilde can verdi         
18:27
Survivor'da Survivor'da "Cemal Hünal diskalifiye oldu" iddiası         
17:45
Meteoroloji'nin ardından AKOM'dan İstanbul uyarısı: Perşembe günü kar bekleniyor Meteoroloji'nin ardından AKOM'dan İstanbul uyarısı: Perşembe günü kar bekleniyor         
16:38
Mutasyona uğrayan Kovid-19'un ortaya çıktığı İngiltere'de alarm verildi! Salgında en tehlikeli döneme giriliyor Mutasyona uğrayan Kovid-19'un ortaya çıktığı İngiltere'de alarm verildi! Salgında en tehlikeli döneme giriliyor         
15:38
Nafakasını artırmak için eski kocasına dava açan Ivana Sert'e şarkıcı Hatice'den sert sözler: Haraca bağlıyorsun Nafakasını artırmak için eski kocasına dava açan Ivana Sert'e şarkıcı Hatice'den sert sözler: Haraca bağlıyorsun         
15:28
Nagehan Alçı'nın Nagehan Alçı'nın "Öğretmenler rahata alıştı" sözlerine tepkiler çığ gibi: Böyle bir ifade kabul edilemez         
14:48
AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, Erman Toroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, Erman Toroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu         
14:24
Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan "Sağlıkçılar varken neden sen oldun" tepkilerine cevap         
12:38
Bekçi cinayetinden yasak aşk çıktı! Yurt dışına kaçarken yakayı ele verdi Bekçi cinayetinden yasak aşk çıktı! Yurt dışına kaçarken yakayı ele verdi         
12:30
2021'in aşk bombası: İclal Aydın, Erdinç Gülener ile ilişki yaşıyor 2021'in aşk bombası: İclal Aydın, Erdinç Gülener ile ilişki yaşıyor         
11:59
"Benimle ilişkiye girer misin?" teklifinden sonra kağıt toplayıcısını boğazından bıçaklamıştı! Sanığa 14 yıl hapis cezası         
11:22
Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi         
10:32
"Eşimi vurdum" diyerek polisi aradı, eve gelen ekipleri vurulduğu iddia edilen kadın karşıladı         
09:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2021 20:13:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gölbaşı Belediyesi elektrikten ve sudan tasarruf ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei