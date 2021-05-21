Gölbaşı Belediyesi fide dağıtımına başladı - Son Dakika

Gölbaşı Belediyesi fide dağıtımına başladı

21.05.2021 11:38
Gölbaşı Belediyesi fide dağıtımına başladı, System.String[]

Gölbaşı Belediyesi unutulmaya yüz tutmuş yerli tohum geleneğini yeniden canlandırmak amacıyla ata tohumlarından üretilen fideleri vatandaşlar ile buluşturmaya başladı.

Gölbaşı Belediyesi hayata geçirdiği yeni proje ile elleri toprakla buluşturuyor. Ata tohumları sayesinde gelecek nesillere organik tohum bırakmayı amaçladıklarını söyleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek "Dağıtım yapacağımızı söylediğimiz günden bu zaman dilimine kadar sadece Gölbaşılı vatandaşlarımızdan değil Ankara'nın birçok noktasından çok güzel mesajlar ve istekler aldık. Her sene olduğu gibi bu sene de yerli ata tohumumuzu Mart ayında toprakla buluşturduk. Allah nasip ederse şimdi de vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Amacımız verdiğimiz fidelerden alınan tohumların gelecek nesillerimize aktarılmasını sağlamak. Park ve Bahçeler Müdürlüğü seramızda üretilen ata tohumundan ürettiğimiz domates, biber, patlıcan ve salatalık fidelerini vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. 100 bin biber, 100 bin domates, 100 bin patlıcan, 100 bin salatalık fidesine sahip olmak isteyen vatandaşlarımız Gölbaşı Belediyesi İncek Ek Hizmet Binası Bahçesi ve Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Bahçesinden fidelerini temin edebilecekler" ifadelerini kullandı.

Çiftçilere çağrıda bulundu

Çiftçilere de çağrıda bulunan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek "Kuraklığın kapımıza dayandığı bu günlerde hem bizim hem de çocuklarımızın eli toprakla buluşsun. Ben çiftçilerimizden şunu rica ediyorum. Lütfen ata tohumumuza sahip çıkalım. Sizlere dağıtacağımız tohumlarımız yerli ve ata tohumu. Yeniden üretip fide, tohum alabilirsiniz. Gelecek nesillerimiz için ata tohum çok önemli. Dönelim kaybettiğimiz değerlere ve o güzel günlere. Tarım ve hayvancılık ekonomimize geleceğimize yön verecek. Atılan küçük adımlar ile ülkemiz yeşillenecek."

Vatandaşlar uygulamadan memnun

Ata tohumu dağıtımından duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise şunları söyledi:

-Teşekkür ediyorum Gölbaşı Belediyesi'ne. Belediyecilik budur. Belediyecilik halka hizmettir. Halka hizmet hakka hizmettir.

-İnşallah tohumlarımızı çoğaltarak belediyemizin yaptığı komşularımıza dağıtacağız.

-Uygulamayı çok iyi buluyorum. Keşke her belediyeye örnek olsa.

-İnşallah meyveleri hep birlikte yiyeceğiz.

Gölbaşı Belediyesi, Ramazan Şimşek, Ankara, Tohum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Gölbaşı Belediyesi fide dağıtımına başladı - Son Dakika


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