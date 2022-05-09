Gölbaşı Belediyesi filosuna 29 yeni araç ekledi - Son Dakika
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Gölbaşı Belediyesi filosuna 29 yeni araç ekledi

09.05.2022 20:59
Gölbaşı Belediyesi filosuna 29 yeni araç ekledi

Gölbaşı Belediyesi, ilçede artan nüfusa daha iyi hizmet verilmesi için öz kaynaklarıyla filosuna 29 yeni araç kazandırdı.

Gölbaşı Belediyesi, ilçede artan nüfusa daha iyi hizmet verilmesi için öz kaynaklarıyla filosuna 29 yeni araç kazandırdı.

Gölbaşı Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen araç tanıtım törenine katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, ilçede sürekli güzel gelişmelerin yaşandığını söyledi.

İlçeye kazandırılan yeni araçların önemli hizmetlere vesile olacağını belirten Karakaya, şöyle konuştu:

"Elbette bu hizmeti yapmak bir belediye başkanının işidir. Kimileri diyecek ki, 'asli görevi tabii ki yapacak' ama bu araçlar kullanılmamış araçlardır. Aramışlar ve bulmuşlar çok ucuz bir şekilde de belediyenin bilançosuna önemli bir varlık kazandırmışlar. Bundan sonra da belediyenin temizlik ve çöp işlerini kendisi yapmaya talip. Hizmeti hem kaliteli hem de ucuza mal etmek için. Kendi imkanları ile yaparsa bu işi çok daha ucuza yapabilecek. Buradan yapılan tasarruf ile Gölbaşı'na başka hizmetler kazandırılacak. Bu önemli bir yönetim anlayışıdır.'

Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve ekibini tebrik eden Karakaya, belediyenin öz kaynakları ile aldığı araçlar sayesinde 3 yılda 100 milyon lira tasarruf sağlayacağını aktardı.

Başkan Şimşek ise ilçeye bir hizmeti daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

İlçenin daha önce bir mahalle iken bugün Türkiye'nin parlayan yıldızı haline geldiğini belirten Şimşek, "Başarı merdivenlerini adım adım çıkıyoruz. Gölbaşı'mızın büyümesine hepimiz tanıklık ediyoruz. Bugün belediyemizi ve ilçemizi dışa bağımlılıkta kurtaracak kısa, orta ve uzun vadede kazançlı hale getirecek önemli bir hizmeti yerine getirdik. Gölbaşı'nın her köşesine eşit hizmet götürmek için araç filomuzu genişlettik. Bugün araç filomuza 29 yeni araç daha dahil ettik. Göreve geldiğimiz günden bu yana 56 hizmet aracını belediyemize kazandırdık. Doğru bir mali yönetim anlayışı ile belediyemizi aktif bir bütçeye ulaştırarak bu hizmetlerimiz gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Kurdele kesiminin ardından hizmet araçlarından birinin direksiyonuna geçen Şimşek, konvoy eşliğinde ilçede tur atarak araçları tanıttı.

Törene AK Parti İlçe Başkanı Selim Akceylan, MHP İlçe Başkanı Serdar Tekin, Gölbaşı Ülkü Ocakları Başkanı Ulaş Can Kavak, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve davetliler katıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gölbaşı Belediyesi filosuna 29 yeni araç ekledi - Son Dakika


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