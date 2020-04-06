Gölbaşı Belediyesi gece gündüz cadde ve sokakları dezenfekte ediyor - Son Dakika

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Gölbaşı Belediyesi gece gündüz cadde ve sokakları dezenfekte ediyor
6 saat önce
Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi korona virüs salgını nedeniyle vatandaşların sağlığı için gece gündüz cadde ve sokakları dezenfektan ile yıkıyor.
Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi korona virüs salgını nedeniyle vatandaşların sağlığı için gece gündüz cadde ve sokakları dezenfektan ile yıkıyor.
Korona virüs nedeniyle Gölbaşı Belediyesi temizlik ve dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Gölbaşı Belediyesi İtfaiye, Park ve Bahçeler Müdürü Mehmet Ayhan Öcal, belediye olarak gece gündüz halkın sağlığı için çarşı merkezi cadde, sokak ve kaldırımların ilaçlı sularla yıkandığını dezenfekte çalışmalarının tüm ara sokak ve caddeleri kapsadığını belirtti.
Belediyenin çalışmalarından memnun olduklarını dile getiren vatandaşlar ise, bu çalışmaların devam etmesini istedi. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 09:35 Kaynak: İHA
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