Son Dakika Haberleri: Gölbaşı Belediyesi hummalı çalışmalarını sürdürüyor
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Gölbaşı Belediyesi hummalı çalışmalarını sürdürüyor

2 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelindeki mezarlıklarda bakım, onarım ve peyzaj çalışmaları sürüyor.

Gölbaşı Belediyesi hummalı çalışmalarını sürdürüyor, System.String[]
Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelindeki mezarlıklarda bakım, onarım ve peyzaj çalışmaları sürüyor.

İlçe genelindeki mezarlıklarda bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiğini belirten Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, mezarlıklarda ki kuru ve yabani otlar temizlendiğini, ağaçların bakım ve budama çalışmaları devam ettiğini söyledi.

Belediye yetkilileri, "Ayrıca tahrip olan alanların onarımları ekiplerimiz tarafından ivedilikle yapılıyor. Amacımız çalışmalarımız tamamlandıktan sonra mezarlıkların ilçemize yakışır hale getirmektir" diye konuştular. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:29 Kaynak: İHA
Adıyaman, Gölbaşı Belediyesi, Güncel
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