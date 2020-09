Gölbaşı Belediyesi ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor - Son Dakika

Gölbaşı Belediyesi'ne bağlı olarak hizmet veren paylaşım noktası karantina sürecinde olan ihtiyaç sahibi Gölbaşılılara ulaşmaya devam ediyor.

Korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlara ulaşmak için çalışmalarını sürdüren Gölbaşı Belediyesi ekipleri, son üç ay içerisinde 92 aileye ulaştı. Salgın sebebiyle evlerine kapanan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ekiplerin yoğun mesaiyi sürdürdüklerini söyleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek "Salgın sebebiyle evlerine kapanan birçok ailemize ulaşarak paketlerimizi adreslerine teslim ettik. Belediyemize gelen talepler doğrultusunda vatandaşlarımızdan gelen her türlü ihtiyaca cevap vermeye çalışıyoruz. Gece gündüz demeden çalışan bütün ekibimize canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Vatandaşımız yalnız olduğunu düşünmesin. Her türlü ihtiyaçları için günün her saati yanlarındayız" ifadelerini kullandı. - ANKARA