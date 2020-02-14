Gölbaşı Belediyesi İncek ek hizmet binası açıldı - Son Dakika

Gölbaşı Belediyesi İncek ek hizmet binası açıldı.

Törene, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Karakaya, ek hizmet binasının yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.

"Başkanın burada ifade ettiği hizmetler, yapılanlar ve yapılacak olanları dikkate aldığımızda 2020 yılı Gölbaşı Belediyesi için bir proje ve atılım yılı olacaktır." diyen Karakaya, şunları kaydetti:

"Başta Belediye Başkanı olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Seçim döneminde İncek'te yaptığımız toplantılarda İnceklilere, 'Hizmeti ayağınıza getireceğiz.' demiştik. Bugün itibarıyla verdiğimiz sözü yerine getirmiş olduk."

Karakaya, bu binada İncek, Gölbaşı ve Ankaralılara hayırlı hizmetler yapılmasını diledi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek de "İncek bölgesinde oturan bütün vatandaşlarımızın bizim sevgilimiz olduğunu düşünerek 14 Şubat'ta hizmet binamızı açtık. Özellikle bugünü ben seçtim. Çünkü buradaki insanlar da bizim insanımız. Gölbaşı ile tamamen bağları kopmuş bir durumdaydılar. Hizmet almak için her gün Gölbaşı'na gelmeleri gerekiyordu." şeklinde konuştu.

Şimşek, söz konusu bölgenin ulaşım sorununun da olduğunu dile getirerek, vatandaşların artık rahat edeceğini aktardı.

Vaatleri arasında bulunan bu hizmeti yerine getirdiklerine işaret eden Şimşek, ek hizmet binasının hayırlı olmasını temenni etti.

Şimşek, Gölbaşı Belediyesinde yapılan tüm hizmetlerin İncek ek hizmet binasında da yerine getirileceğini anlatarak, "Yakında hizmet binamızın yan tarafına veterinerlik kliniğini de getireceğiz. Planlarımızı yaptık. İnşallah yakında hizmete açacağız." diye konuştu.

Törene katılan muhtarlar da bu hizmetin önemine dikkati çekerek, İncek bölgesinin Gölbaşı'na bağlı olduğunu gösteren çok önemli bir adım atıldığını, bu nedenle Belediye Başkanı Şimşek'e teşekkür ettiklerini belirttiler.

Daha sonra ek hizmet binasının açılışı yapıldı.

Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, açılışın ardından eşi Yeşim Şimşek'in 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutladı.

Şimşek, Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan ile belediye personeline başarı diledi.

Ek hizmet binasında zabıta müdürlüğü, yazı işleri müdürlüğü, emlak şefliği, ruhsat müdürlüğü, imar müdürlüğü ve halkla ilişkiler müdürlüğü birimleri hizmet verecek.