Gölbaşı Belediyesi, İncek Ek Hizmet Binasını hizmete açtı - Son Dakika

Gölbaşı Belediyesi bünyesinde yer alan, içerisinde çeşitli müdürlüklerin bulunduğu İncek Ek Hizmet Binası, düzenlenen törenle hizmete açıldı.



Gölbaşı Belediyesi, vatandaşların daha kolay hizmet alabilmeleri için İncek Ek Hizmet Binası'nı görkemli bir törenle hizmete açtı. Merkeze uzak olan İncek, Tulumtaş, Koparan, Kızılcaşar ve Taşpınar bölgesinde vatandaşların belediyedeki resmi işlemlerini daha kolay ve daha hızlı bir şekilde alabilmeleri için açılan İncek Ek Hizmet Binası'nda, belediyeye bağlı bulunan Zabıta Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Emlak Şefliği, Ruhsat Müdürlüğü, İmar Müdürlüğü ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Nüfus Şefliği daha hızlı ve çabuk çözüm üretebilmek için ek hizmet binasında göreve başladı.



Açılış törenine MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Ufuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tevfik Tezcaner, Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ, birim amirleri, belediye meclis üyeleri, siyasi parti ilçe başkanları, mahalle muhtarları, iş insanları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



"Hizmeti ayağınıza getirdik"



Açılış töreninde konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, göreve geldikleri günden bugüne kadar yapılan hizmetlerden bahsederken "Bütün bu hizmetleri bir bir gerçekleştirirken Gölbaşımızın her köşesine eşit ve adil bir şekilde hizmet götürmeye gayret ediyoruz. İşte bu maksatla İncek'te, bu güzel noktada ek hizmet binamızı açıyoruz. Sizlerin hayatını kolaylaştırabilmek adına hizmeti ayağınıza getiriyoruz" dedi.



İncek Ek Hizmet Binası'nda belediye birimlerinin yanı sıra Nüfus Şefliğinin de yer aldığını söyleyen Başkan Şimşek sözlerini şu şekilde sürdürdü:



"Yeni açtığımız İncek Hizmet Binamızda belediyemizin Yazı İşleri, Emlak, İmar, Halkla İlişkiler, Zabıta, Küşat - Ruhsat birimleri aktif olarak hizmet verecektir. Bunun yanı sıra kamu hizmetlerinin tamamından kolay bir şekilde faydalanabilmeniz için Kaymakamlığımızın desteğiyle Nüfus Birimine de yer verdik."



"Gölbaşı'nı 100'üncü yılın model kenti yapacağız"



Belediye Başkanı Şimşek, Gölbaşı'nı model bir kent yapma projesinden de bahsederek, "Gölbaşı her yönüyle, doğasıyla iklimiyle konumuyla insanıyla Başkentin en güzel ilçesi olduğu gibi,hizmetleri ve yaşam kalitesiyle de hem Başkentin hem de ülkemizin en güzel ve örnek ilçesi olacaktır. Biz yola çıktığımız gün Gölbaşını Cumhuriyetin 100. yılının model kenti yapmaya söz verdik. İnşallah, Cenab-ı Allah'ın izni, hepimizin gayreti ve sizlerin desteğiyle bu maksadımıza ulaşacağız" ifadelerini kullandı.



"2020 yılı proje ve atılım yılı olacak"



MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Prof.Dr. Mevlüt Karakaya ise seçim öncesi bölge halkına İncek Ek Hizmet Binası'yla ilgili söz verdiklerini hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:



"Biz siyasiler olarak seçim öncesi bazı sözler verdik ve şimdi bu sözlerin takipçisiyiz. Seçim öncesi bölge halkına 'Hizmeti ayağınıza getireceğiz' diye söz verdik. Bugün itibariyel o gün verdiğimiz sözü bugün yerine getirmiş olduk. 2019 yılı belediyemiz için bir derlenme toparlanma yılı idi. Ama şimdi görüyoruz ki; 2020 bitmeden Gölbaşı Belediyesi bir atılıma geçti. 2020 yılı Gölbaşı Belediyesi için bir proje ve atılım yılı olacak. İncek Hizmet Binası bölge halkına, Gölbaşı'na ve Ankara'ya inşallah hayırlı hizmetler yapacaktır.Hayırlı uğurlu olsun."



Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri kurdele keserek İncek Ek Hizmet Binası'nın açılışını gerçekleştirirken, katılımcılar kurdele kesiminin ardından ek hizmet binasını gezdi.



Mahalle muhtarları memnun



İncek Ek Hizmet Binası'nın hizmet vermeye başlamasından memnuniyet duyduklarını ifade eden İncek, Tulumtaş, Koparan, Kızılcaşar ve Taşpınar mahalle muhtarları da Başkan Şimşek'e teşekkür etti.



İlk hizmet Başkan Şimşek'ten



Başkan Şimşek, ek binada bir vatandaşa imar planı konusunda bilgi vererek, ek binada halk yönelik ilk hizmeti de başlatmış oldu.



Öte yandan ek hizmet binasında bulunan cam fanusta yumurta oyma sanatıyla yapılmış yumurtalar, el yapımı bıçaklar ve andezitten yapılan minyatür ürünler ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti. - ANKARA