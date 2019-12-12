Gölbaşı Belediyesi inşaat ekipleri aralıksız çalışıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gölbaşı Belediyesi inşaat ekipleri aralıksız çalışıyor - Son Dakika

Gölbaşı Belediyesi inşaat ekipleri aralıksız çalışıyor

6 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi inşaat ekipleri yağmur çamur demeden vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için gece gündüz çalışıyor.

Gölbaşı Belediyesi inşaat ekipleri aralıksız çalışıyor, System.String[]

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi inşaat ekipleri yağmur çamur demeden vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için gece gündüz çalışıyor.


Belediye Başkanı İskender Yıldırım, kış mevsiminde kar yağışı ve buzlanmadan vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için hazırlık çalışmalarının tamamlandığını söyledi.


Başkan Yıldırım, "Acil müdahale ekipleri ve araç parkımız ile ilçemizde ulaşım ve günlük yaşamda sorunsuz bir kış dönemi geçirilmesi için gerekli gayreti gösteriyoruz. Kar yağışı sonucu yaşanabilecek don ve buzlanma olaylarına karşı ise belediye olarak solüsyon ve tuz stokumuzu hazırladık" dedi.


Ekiplerin gece gündüz çalışmalarını sürdüreceklerini de belirten Yıldırım, "Ekiplerimiz tüm hazırlıklarını önceden tamamladı. Belediye olarak tüm ekip ve ekipmanlarımızla kışa hazırız" diye konuştu. - ADIYAMAN

Gölbaşı Belediyesi, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:13 Kaynak: İHA
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