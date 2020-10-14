Gölbaşı Belediyesi Kent Konseyi 1. Olağan Genel Kurulu yoğun katılım ile gerçekleşti - Son Dakika

Gölbaşı Belediyesi Kent Konseyi 1. Olağan Genel Kurulu yoğun katılım ile gerçekleşti

14.10.2020 11:33
Gölbaşı Belediyesi Kent Konseyi 1. Olağan Genel Kurulu yoğun katılım ile gerçekleşti, System.String[]

Gölbaşı Belediyesi Kent Konseyi 1. Olağan Genel Kurulu, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in ev sahipliğinde düzenlendi.

Gölbaşı Belediyesi Kent Konseyi 1. Olağan Genel Kurulu, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in ev sahipliğinde düzenlendi.

Kent Konseyi Başkanı'nı ve Yürütme Kurulu'nu seçmek üzere Gölbaşı Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen konseyin Divan Başkanlığını Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Katip üyeliğini Uğur Mirza ve Serkan Aydoğan'ın yaptı. Gündem maddelerinin okunarak başlandığı toplantıda saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Kent Konseyi Başkanlığına Murat Otuzoğlu'nın getirildiği konseyde, Yürütme Kurulu'na ise Uğur Mirza, Serkan Aydoğan, Ruhsar Yardımcı, İsa Albut, Sibel Karataş, Ercan Öztürk, Alper Yılmaz, Recep Demirel, Faruk Aypek, İbrahim Karagöz, Ramazan Yalgın, E.Yaman Zaim, Deniz Özgür Görgülü getirildi.

Genel Kurul'da konuşan Ramazan Şimşek şunları söyledi:

"Öncelikle sizlere kent konseyinin kuruluş amacından kısaca söz etmek istiyorum; 1992 yılında Birleşmiş Milletlerin Rio Yeryüzü Zirvesi'nde 21. yy gündemini belirleyen gündem 21 başlıklı Eylem Planı kabul edilmiştir. Kabul edilen 'Yerel Gündem 21 Eylem Planı' yerel yönetimlerin öncülüğünde, sivil toplumun ve diğer ortakların birlikte kendi sorunlarını ve önceliklerini belirleyerek, kentleri için çalışmalarını öngörmektedir. Bu çerçeve de Kent yaşamında kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerinin hayata geçirilmesi hedeflenmiştir."

"Kent vizyonu ve hemşerilik bilinci için çalışacağız"

Gölbaşı'nda kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi için çalışmalarına devam edeceklerini aktaran Şimşek, "Gölbaşımızın hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma, hesap verme ve katılımcı belediyecilik ilkelerinin hayata geçirilmesi için "Gölbaşı Kent Konseyi"ni kurmak üzere bir araya gelmekten mutluluk duymaktayım. Kent Konseyi Başkanımız Murat Otuzoğlu başkanlığında ilçemizde faaliyet gösteren kamu kurumlarımız, akademisyenlerimiz, muhtarlarımız, birliklerimiz, derneklerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, ilçede yaşayan vatandaşlarımız ile ortak akıl toplantıları düzenleyecek ve birlikte daha güzel, daha yaşanabilir bir Gölbaşı için projeler üretecek, ilçemizin problemlerini, çözüm önerilerini, tartışacak ve Gölbaşımızın sürdürülebilir kalkınması için hep birlikte çalışacağız. Ortak aklın işlerlik kazanacağı ve ilçemizin kalkınması için attığımız bu adımın, hayırlı uğurlu olmasını diler, saygılar sunarım" dedi. - ANKARA

Gölbaşı Belediyesi Kent Konseyi 1. Olağan Genel Kurulu yoğun katılım ile gerçekleşti
Gölbaşı Belediyesi Kent Konseyi 1. Olağan Genel Kurulu yoğun katılım ile gerçekleşti
Gölbaşı Belediyesi Kent Konseyi 1. Olağan Genel Kurulu yoğun katılım ile gerçekleşti

Gölbaşı Belediyesi, Ramazan Şimşek, Kent Konseyi, Ramazan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gölbaşı Belediyesi Kent Konseyi 1. Olağan Genel Kurulu yoğun katılım ile gerçekleşti - Son Dakika

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