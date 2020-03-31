Gölbaşı Belediyesi korona virüs önlemlerini artırdı - Son Dakika

Yeni tip korona virüsün Türkiye'ye geldiği andan itibaren önlemler alan Gölbaşı Belediyesi, Covid-19'a karşı aldığı tedbirleri artırdı.

Gölbaşı Belediyesi, Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in talimatıyla salgın riskinin gündeme geldiği günden bu güne kadar tüm hizmet birimleriyle Covid-19 salgın riskine karşı 7/24 mücadele veriyor. Korona virüs vakasının görülmesinin ardından Gölbaşı'nda adeta bir temizlik ve hijyen seferberliği başlatan Belediye, nanoteknolojik dezenfeksiyon kabinini hizmete sokarak tedbiri elden bırakmıyor.

Başkan Şimşek, "Ülkemizde toplu yaşam alanları, cihazlarla ve ellerle dezenfekte ediliyor fakat virüsün kıyafetlerle ve ayakkabılarla taşınmasını engelleyecek bir sistem yok. Halkımızın hizmetine sokulan makine, virüsün insanların elbiseleri ve ayakkabıları ile taşınmasını engelliyor. En önemli noktası ise insan sağlığına zarar vermeden nanoteknoloji ile nanomikronlarda insan omuz ve ayak seviyesinde ilaçlama yapabiliyor" diye konuştu. - ANKARA