Gölbaşı Belediyesi korona virüse karşı okulları dezenfekte ediyor - Son Dakika
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Gölbaşı Belediyesi korona virüse karşı okulları dezenfekte ediyor

6 saat önce

Gölbaşı Belediyesi korona virüse karşı okulları dezenfekte ediyor Gölbaşı Belediyesi, Kovid-19 (korona) virüsüne karşı ilçedeki okullarda dezenfekte çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Gölbaşı Belediyesi korona virüse karşı okulları dezenfekte ediyor

ANKARA - Gölbaşı Belediyesi, Kovid-19 (korona) virüsüne karşı ilçedeki okullarda dezenfekte çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Gölbaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, korona virüsüne karşı ilçedeki tüm okullarda, ana sınıflarında, kreşlerde okul bahçelerini sınıfları, koridorları, merdivenleri ve tuvaletleri özel solüsyonlarla dezenfekte ediyor. Dezenfekte çalışmalarını sürdüren ekipler, çalışma yaptıkları tüm alanları Sağlık Bakanlığı ve United States Environmental Protection Agency onaylı ithal biyosidal ürünlerle detaylı olarak temizliyor.

"Korona virüsü ile ilgili hijyen çalışmamızı sürdüreceğiz"

Dünya genelinde etkili olan salgın hastalık riskine karşı önlemlerini arttırdıklarını belirten yetkililer, Sağlık Bakanlığı ve EPA onaylı ithal biyosidal ürünlerle Gölbaşı ilçesinde talepte bulunan tüm okullarda dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdiklerini kaydetti. "Okullarda eğitim gören çocuklarımızın sağlığı bizim için önemli. Okullarda dezenfeksiyon çalışmalarını yürütüyoruz. Bundan sonra da Gölbaşı Belediyesi olarak korona virüsle ilgili hijyen çalışmamızı sürdüreceğiz" diyen yetkililer, vatandaşları bu dönemde ortaya çıkabilecek olan fırsatçılara pirim vermemeleri konusunda da uyardı. Yetkililer, kişisel hijyenin önemine bir kez daha dikkat çekti.

Gölbaşı Belediyesi korona virüse karşı okulları dezenfekte ediyor

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Gölbaşı Belediyesi, Sağlık Bakanlığı, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:01 Kaynak: İHA
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