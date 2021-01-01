Gölbaşı Belediyesi'nde en düşük ücret 3.325 TL oldu

Gölbaşı Belediyesi Başkanı Ramazan Şimşek, 2021 yılının ilk müjdesini verdi. Çalışanların maaşında iyileştirmeye gittiklerini açıklayan Başkan Şimşek 2021 yılı Ocak ayı itibarı ile, Belediyemizde çalışan mesai arkadaşlarımızın alacağı en düşük net ücret 3.325 TL olarak belirlenmiştir" dedi.

Bugüne kadar verdikleri her sözü tuttuklarını aktaran Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek "Çalışanlarımızın maaşlarının düşük olduğunu biliyorduk. Maaşları iyileştirme konusunda daha önceden söz vermiştik ancak KHK ile Belediye şirketimize geçiş yapan çalışanlarımızla ilgili kendi başımıza karar alamıyoruz. KHK çıktığı için personellerimizin maaşlarını iyileştiremedik" açıklamasında bulundu.

En düşük ücret 3.325 TL oldu

Başta temizlik personellerimize, daha sonra fen işlerinde çalışan personellerimize, park bahçelerde çalışan personellerimize emeğinin karşılığını vermemiz gerekiyordu" diyen Başkan Şimşek sözlerine şöyle devam etti: "2019-2020 yıllarından önceki dönem borçlarını ödedik ve Belediyemizin ekonomisini düzelttik. Yapılan çalışmalar sonucunda 2021 yılında belediye şirket çalışanların sosyal hakları da dahil olmak üzere en düşük net maaşı 3.325 TL olacak. Ücret zammı geriye dönük olarak 01.07.2020 tarihinden itibaren uygulanacak. Çalışanlarımıza aradaki fark tutarını da Toplu İş Sözleşmesi imzalanınca ödeyeceğiz. Emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma tekrar teşekkür ediyor, kararımızın hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum."

"Biz bir aileyiz"

Başkan Ramazan Şimşek sözlerini şöyle noktaladı: "Çalışanlarımızın hakları konusunda göreve geldiğimiz ilk günden itibaren her zaman hakkaniyetli olduk. Yapılan bu düzenleme ile de bir kez daha çalışanlarımızın yanında olduğumuzu gösterdiğimizi düşünüyorum. Çalışanlarımıza Allah güle güle harcamayı nasip etsin. Biz bir aileyiz " - ANKARA