Gölbaşı Belediyesi'nden 65 yaş üstü vatandaşlara evde hizmet - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gölbaşı Belediyesi'nden 65 yaş üstü vatandaşlara evde hizmet - Son Dakika

Gölbaşı Belediyesi'nden 65 yaş üstü vatandaşlara evde hizmet

6 saat önce

Gölbaşı Belediyesi ekipleri, ilçede uygulamaya konulan korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların taleplerini karşılıyor.

Gölbaşı Belediyesi'nden 65 yaş üstü vatandaşlara evde hizmet, System.String[]

Gölbaşı Belediyesi ekipleri, ilçede uygulamaya konulan korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların taleplerini karşılıyor.


Gölbaşı ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalan 65 yaş ve üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların talepleri ADAF koordinasyonunda Vefa ve Sosyal Destek Grubu ve Gölbaşı Belediyesi ekipleri tarafından gideriliyor.


Gölbaşı Kaymakamlığı öncülüğünde ilçe genelindeki kamu kurumlarından görevliler ile birlikte 17 belediye birim müdürü de vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor. Korona virüse yönelik tedbir uygulamalarında 41 personel ve 24 araçtan oluşan salgınla mücadele ekibi görev yapıyor.


Gölbaşı Belediyesi tarafından evinden çıkamayan vatandaşlara temel gıda yardımı yapılıyor. Ayrıca İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından da vatandaşların sağlık kontrolleri gerçekleştirerek ilaç tedariği sağlanıyor.


Konuyla ilgili yaptığı açıklamada Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Korona virüse karşı mücadelemiz her gün daha da güçlü bir şekilde devam ediyor. Devletimizin titizlikle yürüttüğü bu süreci bizler de sonuna kadar destekliyoruz. Vatandaşlarımızdan tek talebimiz bu süreçte biraz daha konuya duyarlı olmaları ve evde kalmaları. Biz görevimizin başındayız. Belediye olarak 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızı, kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın genel ihtiyaçlarını karşılamak için ekiplerimizi seferber ettik. Yeter ki sizler evinizde kalın, biz ayağınıza geliriz. Sağlık Bakanımızın da söylediği gibi, sizden alacağımız öğütlere ihtiyacımız var, lütfen dışarı çıkmayın" ifadelerini kullandı.


Diğer yandan korona virüs tedbirleri kapsamında Gölbaşı Belediyesi ekipleri tarafından ilçe genelinde dezenfekte işlemleri devam ediyor. Kamu kurumları ve topluma açık alanlarda dezenfekte çalışmaları sürdürülüyor. - ANKARA

Gölbaşı Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:28 Kaynak: İHA

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