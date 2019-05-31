Gölbaşı Belediyesi'nden bayram denetimi
1 saat önce
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan Bayramı öncesi ilçedeki tatlı imalathaneleri ve pastanelerde denetim yaptı.
Ankara
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:58 Kaynak: AA
'nın Gölbaşı ilçesinde Zabıta Müdürlüğü
ekipleri Ramazan Bayramı
öncesi ilçedeki tatlı imalathaneleri ve pastanelerde denetim yaptı.
Belediye Başkanı Ramazan Şimşek
'in katılımıyla yapılan denetimlerde işletmelerde hijyen, sağlığa uygunluk, vergi levhası ve eğitim sertifikası kontrolleri yapıldı.
Gazetecilere açıklama yapan Şimşek, denetimlerde ceza yazmayı değil esnafı bilgilendirilerek sorumluluklarını yerine getirmesini amaçladıklarını belirterek, "Vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirebilmesi için rastladığımız olumsuz durumlar hakkında işletmeleri uyarıyor, eksikleri gidermeleri konusunda onlara rehberlik yapıyoruz. Esnaftan isteğimiz kendi sofrasında nasıl bir gıda görmek istiyorsa vatandaşa da o ürünü aynı hijyen ve kalitede sunmalarıdır." dedi.
Erdoğan: Son reform paketiyle yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığını güçlendirmeyi hedefliyoruz
İki grup arasında çıkan silahlı kavgada, mermiler anne ve çocuğuna isabet etti
Turistik Doğu Ekspresi'nin ilk yolcuları Kars'ta karanfillerle karşılandı
Emeklilerin bayram ikramiyeleri hesaplara yatırıldı