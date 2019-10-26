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Gölbaşı Belediyesi'nden esnafa Türk bayrağı

15 dakika önce

Ankara'nın Gölbaşı İlçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde Gölbaşı Kaymakamlığı ve Gölbaşı Belediyesi Gölbaşı Sanayi Sitesi esnafına Türk bayrağı dağıttı.

Gölbaşı Belediyesi'nden esnafa Türk bayrağı, System.String[]

Ankara'nın Gölbaşı İlçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde Gölbaşı Kaymakamlığı ve Gölbaşı Belediyesi Gölbaşı Sanayi Sitesi esnafına Türk bayrağı dağıttı.

Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Jandarma Komutanı Bnb. İnan Demir, Emniyet Müdürü Yılmaz Doğan ve MHP İlçe Başkanı Serdar Tekin sanayi esnafına Türk bayrağı dağıttı.

Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıl dönümünde Gölbaşı Sanayi Sitesinde yer alan esnafa Türk bayrağı dağıttıklarını belirten Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Milli ve manevi değerlerimize verdiğimiz önem doğrultusunda cumhuriyetimizin ilan edilişinin 96. yılında Gölbaşı Kaymakamımız Tülay Baydar Bilgihan ve diğer protokol üyeleriyle birlikte sanayi esnafımıza Türk bayrağı hediye ettik. Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşayacağımız 29 Ekim törenlerinde sanayi esnafımızın dükkanlarında, ay yıldızlı Türk bayrağımızın dalgalanmasını arzu ettik. Esnafımızda yoğun bir ilgi gösterdi." dedi.

Gölbaşı protokolünün Türk bayrağı hediyesi karşısında esnaflar memnuniyetlerini dile getirirken protokole bayrak jestlerinden dolayı teşekkür ettiler.

Gölbaşı Belediyesi, 29 Ekim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 03:08 Kaynak: AA
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