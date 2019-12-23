Gölbaşı Belediyesi'nden işaret dili kursu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gölbaşı Belediyesi'nden işaret dili kursu - Son Dakika

Gölbaşı Belediyesi'nden işaret dili kursu

6 saat önce

Gölbaşı Belediyesi sosyal ve kültürel etkinlikleri kapsamında işaret dili kursu açıyor.

Gölbaşı Belediyesi'nden işaret dili kursu, System.String[]

Gölbaşı Belediyesi sosyal ve kültürel etkinlikleri kapsamında işaret dili kursu açıyor.

Belediye Başkanı İskender Yıldırım, yazılı açıklamasında, kursun Gölbaşı İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Gölbaşı Belediyesi ortaklığında açılacağını belirtti.

Engellilere her zaman destek olmaya çalıştıklarını ifade eden Yıldırım, "İşitme engelli bireylerin bizleri anlama şansı yok ama biz onları anlayabiliriz. Gölbaşılı hemşehrilerimin duyma ve konuşma engeli olan kişilerle daha sağlıklı iletişim kurabilmesi ve hayata daha farklı bir açıdan bakabilmesi için işaret dili kursu açıyoruz. Kursumuz ücretsiz olup herkese açıktır. Kayıt yaptırmak isteyenler belediyemiz Çözüm Masası'na başvuru yapabilir." ifadelerini kullandı

Gölbaşı Belediyesi, İskender Yıldırım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 06:32 Kaynak: AA
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