Gölbaşı Belediyesi'nden kadınlar için Konya gezisi - Son Dakika
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Gölbaşı Belediyesi'nden kadınlar için Konya gezisi

7 saat önce

Gölbaşı Belediyesi, Şeb-i Arus etkinlikleri kapsamında kadınlara yönelik Konya gezisi düzenledi.

Gölbaşı Belediyesi'nden kadınlar için Konya gezisi, System.String[]

Gölbaşı Belediyesi, Şeb-i Arus etkinlikleri kapsamında kadınlara yönelik Konya gezisi düzenledi.

Hz. Mevlana'nın 746. Vuslat Yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerine de katılacak kadınları, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek eşi Yeşim Şimşek uğurladı.

Şimşek, yaptığı açıklamada, kadınları Mevlana diyarı Konya'ya uğurlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kadınların hem Konya'yı gezeceğini hem de Şeb-i Arus etkinliklerine katılacağını dile getiren Şimşek, "Güzel ve maneviyatı yüksek bir gezi olacağına inanıyorum. Hayırlı yolculuklar." dedi.

Kadınlar da Şimşek'e teşekkür ederek, hatıra fotoğraf çektirdi.

Mevlana Celaleddin Rumi, Gölbaşı Belediyesi, Ramazan Şimşek, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:34 Kaynak: AA
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