Gölbaşı Belediyesi Okulları Lgs Sınavı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika

5 Haziran 2021, Cumartesi Haberler

Gölbaşı okulları LGS'ye hazır…

Gölbaşı Belediyesi, yarın yapılacak Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesi ilçede sınava girilecek okulları, sağlık ve temizlik şartlarına uygun hale getirerek, sınava hazırladı.

LGS sınavı öncesi harekete geçen Gölbaşı Belediyesi ekipleri okullardaki hijyen ve dezenfektan çalışmalarını tamamladı. Sınav günü öğrencilerin ve ailelerin gönlünün rahat olması için bütün okulların hijyen kurallarına uygun şekilde temizlendiğini aktaran Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek "Çocuklarımızın geleceğini şekillendirecek olan LGS sınavı öncesinde bizde üzerimize düşen görevleri yerine getirerek ilçemizde yer alan 36 okulumuzda dezenfektan çalışmalarımızı tamamladık. Okullarımız sağlık ve temizlik yönünden hem sınava hem de yüz yüze eğitime hazır. Çocuklarımızın ve ailelerimizin gönülleri rahat olsun. Sınava girecek bütün çocuklarımıza başarılar diliyorum" dedi.