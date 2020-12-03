Gölbaşı Belediyesi semt pazarlarına kişi sınırlaması getirdi - Son Dakika

Gölbaşı Belediyesi semt pazarlarına kişi sınırlaması getirdi

03.12.2020 12:11
Gölbaşı Belediyesi semt pazarlarına kişi sınırlaması getirdi, System.String[]

Gölbaşı Belediyesi zabıta ekipleri pandemi sebebiyle semt pazarlarındaki teftiş ve önlemleri arttırarak mesaisini hızlandırdı.

Gölbaşı Belediyesi zabıta ekipleri pandemi sebebiyle semt pazarlarındaki teftiş ve önlemleri arttırarak mesaisini hızlandırdı.

Salgın ile mücadelede alınan yeni tedbirler çerçevesinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle Gölbaşı'nda kurulan semt pazarlarının kuruluş günleri, açılış ve kapanış saatleri, pazar metrekare alanları ve aynı anda alışveriş yapabilecek vatandaş sayılarının Gölbaşı Belediyesince yeniden düzenlendiğini aktaran Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek "Seğmenler Mahallesi; Cuma günleri 3 bin metrekare de 10.00- 19.00 saatleri arasında aynı anda en fazla 300 kişiye hizmet verebilecek. Karşıyaka Mahallesi'nde kurulan semt pazarımız çarşamba günü 4 bin metrekare üzerinde 10.00- 19.00 saatleri arasında aynı anda en fazla 400 kişiye hizmet verebilecek. Eymir Mahallesi (TOKİ) ise Pazartesi günü 4 bin metrekare üzerinde 10.00-19.00 saatleri arasında en fazla 400 kişiye hizmet verebilecek" dedi.

Vatandaşlara ve esnafa tedbir çağrısı

Konuyla ilgili vatandaşları temkinli olmaya davet eden Başkan Ramazan Şimşek "Dünyayı tehdit altına alan bir salgın ile karşı karşıyayız. Biz de bu sebeple semt pazarlarımızda vatandaşlarımızın sağlığı için tüm tedbirlerimizi alıyoruz. Semt pazarlarında tezgah açan tüm pazarcı esnaflarımıza hem eldiven hem de koruyucu maske dağıtıldı. Pazarcı esnaflarımız tek tek uyarılarak maskesiz ve eldivensiz asla satış yapmamaları zabıta ekiplerimiz tarafından uyarıldı. Esnafımızı ve vatandaşlarımızı kurallara uymaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Gölbaşı Belediyesi semt pazarlarına kişi sınırlaması getirdi
Gölbaşı Belediyesi semt pazarlarına kişi sınırlaması getirdi
Gölbaşı Belediyesi semt pazarlarına kişi sınırlaması getirdi
Gölbaşı Belediyesi semt pazarlarına kişi sınırlaması getirdi

Gölbaşı Belediyesi, Ramazan Şimşek, Zabıta, Cuma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gölbaşı Belediyesi semt pazarlarına kişi sınırlaması getirdi - Son Dakika


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