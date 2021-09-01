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Gölbaşı Belediyesi Spor Kulübü Şampiyonluklar İle Döndü - Son Dakika

Gölbaşı Belediyesi Spor Kulübü Şampiyonluklar İle Döndü

01.09.2021 11:12
Gölbaşı Belediyesi Spor Kulübü Şampiyonluklar İle Döndü, System.String[]

27-29 Ağustos tarihleri arasında Kırşehir'de düzenlenen İller Arası 30 Ağustos Zafer Kupası müsabakalarına 17 ilden, 23 kulüp ve yaklaşık 385 sporcu katıldı.

Gölbaşı Belediyesi Spor Kulübü'nün de katıldığı müsabakada Ankara'ya şampiyonluklar ile dönüldü.

Kırşehir Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Kick Boks Zafer Turnuvası tamamlandı. Gölbaşı Belediyesi Spor Kulübü'nün de katıldığı müsabakalardan Gölbaşı sporcuları madalyalar ile döndü. İremsu İpek 60 kg Light Contact Genç Bayan kategorisinde şampiyon, Eray Konca 84 kg Kick Light Büyük Erkekler kategorisinde şampiyon, Yasemin Buse Uzunoğlu 50 kg Light Contact Genç Bayan kategorisinde şampiyon, Didar Şimal Özyazıcı 70 kg Light Contact Genç Bayan kategorisinde şampiyon, İrem Aras + 70 kgLight ContactGenç Bayan kategorisinde şampiyon, Vedat Köylü +69 kg Kick Light Yıldız Erkekler kategorisinde şampiyon, Nehir Özbek 65 kgKick Light Yıldız Bayanlarkategorisinde şampiyon, Abdullah Sarı42 kg Kick Light Yıldız Erkekler kategorisinde şampiyon olurken; Yasincan Köydedurmaz57 kgKick Light Yıldız Erkekler kategorisinde 2. , Uğur Ersoy 63 kg Light Contact Genç Erkekler kategorisinde2. oldu.

Gölbaşı spor kenti olma yolunda

Müsabakalara katılan ve müsabakalardan madalyalar ile dönen sporcuları tebrik eden Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek "Gölbaşı Belediyesi Spor Kulübümüz aldığı başarılar ile göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Emeği geçen bütün hocalarımıza ve spora gönülden bağlı olan gençlerimize teşekkürlerimi iletiyorum. Buradan Gölbaşılı gençlerimize de çağrıda bulunmak istiyorum. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi "Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur" siz geleceğimizin umudu gençlerimiz spora yönelin. Bizler sizlerin her zaman destekçiniziz" dedi. Bu zamana kadar Gölbaşını sporun kenti yapma yolunda önemli adımlar attıklarını da sözlerine ekleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek çok yakında uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapacakları Bilardo Kompleksi ile buz pateni ve dağcılık merkezinin de hizmette olacağını duyurdu.

Gölbaşı Belediye Spor Kulübü Başkanımız Musa Şahin "Gölbaşı Belediye Spor olarak, hedefimiz Gölbaşılı gençlerimizi spora teşvik etmek ve bu yolda başarılar kazanmaktır. Gölbaşını spor kenti yapma yolunda emin adımlar ile yürüyoruz. Bizi her zaman destekleyen Başkanımız Ramazan Şimşek'e teşekkürü borç bilirim" açıklamasında bulundu.

Türkiye Kick Bocks Milli Takım Antrenörü Mikail Bülbül ise katılım sağlayan tüm antrenör, sporcu, hakem ve idarecilere teşekkürlerini ileterek "Bizlere desteklerini esirgemeyen Gölbaşı Belediye Başkanımız Ramazan Şimşek ve Gölbaşı Belediye Spor Kulübü Başkanımız Musa Şahin başkanlarımıza sporcularımız ve şahsım adına teşekkür ederim" dedi.

Gölbaşı Belediyesi, Ramazan Şimşek, 30 Ağustos, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Gölbaşı Belediyesi Spor Kulübü Şampiyonluklar İle Döndü - Son Dakika


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