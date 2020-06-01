Gölbaşı Belediyesi süt dağıttı - Son Dakika

Gölbaşı Belediyesi, 1 Haziran Dünya Süt Günü dolayısıyla süt dağıttı.

Belediye önünde kurulan stantta gerçekleştirilen süt dağıtım törenine Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Ziraat Odası Başkanı Sadullah Karaaslan, Tarım İlçe Müdürü Yavuz Ekici ve Ankara Damızlık Sığır Yetiştirici Birliği Başkanı Cengizhan Yorulmaz katıldı.

Stantta, Gölbaşı'ndaki üreticilerden temin edilen bin litre süt dağıtıldı.

Belediye Başkanı Şimşek, yaptığı konuşmada, salgın sürecinde, üreticinin ve esnafın yanında olduklarını belirtti.