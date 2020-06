Gölbaşı Belediyesi taksicilerinin yanında - Son Dakika

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek taksi duraklarını ziyaret ederek taksiciler ile bir araya geldi. Dezenfekte çalışmalarını da yakından inceleyen Şimşek, esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu.



Taksi duraklarını ziyaret ederek çay, şeker ve karton bardak hediye eden Ramazan Şimşek, esnaf ile sohbet etti. Taksilere dezenfeksiyon işlemi de uygulayan Gölbaşı Belediyesi ekiplerinin her cuma günü taksileri dezenfekte etmeye devam edeceğini aktaran Ramazan Şimşek "Bundan sonra dolmuş durağı önünde tüm taksilerimiz dezenfekte edilecek. Halkımızın ve esnafımızın sağlığı her şeyin başında geliyor. Sizlere bu dönemde yapmış olduğunuz hizmetler sebebiyle çok teşekkür ederim. Belediyemiz her zaman yanınızda olacak. Bütün istekleriniz ve önerileriniz için lütfen bizler ile iletişime geçmekten çekinmeyin" ifadelerini kullandı.



Taksiciler ise Başkan Şimşek'e teşekkür ederek, taksilerin temizliğine daha fazla dikkat edileceğini ve belediye ekiplerinin bu desteği için esnafları adına memnun olduklarını dile getirdi. - ANKARA