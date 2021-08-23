Gölbaşı Belediyesi tarafından yapılacak olan sünnet şöleni kayıtları tamamlandı - Son Dakika

Gölbaşı Belediyesi 'Toplu Sünnet Şöleni' kayıtlarını tamamladı. 200 çocuğun sünnet olacağı özel gün kapsamında gerçekleştirilecek olan programlar hakkında konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek "Bu yıl 200 çocuğumuzu ücretsiz sünnet ederek, bu mutlu günlerine ve anlarına şahit olacağız. Çocuklarımızın sünneti; Gölbaşı Belediyesi Sağlık Ocağı'nda gerçekleştirilecek. 29 Ağustos'ta Gölbaşımızı Sahil Parkı'nı adeta bir panayır alanına çevireceğiz. Bütün çocuklarımızın katılabileceği, renkli organizasyonları ve oyun alanlarını minik kardeşlerimiz ile buluşturacağız" dedi.

Mustafa Yıldızdoğan Sahnede

Sünnet olan çocuklar ile bir araya geldikten sonra akşam saatlerinde konser programlarının da başlayacağını belirten Ramazan Şimşek "Gölbaşımız çocuk sesleri ile yankılanacak. Gerçekleşecek olan 'Sünnet Şöleni' mizde sünnet olan evlatlarımız ile bir araya gelerek onlara hediyelerini takdim edeceğiz. Gün boyu sürecek şölen sonrasında yerel sanatçılarımız sahne alacak ve Şölenimizin kapanışını değerli sanatçımız Mustafa Yıldızdoğan ile yapacağız. Tüm çocuklarımız ve halkımız davetlidir" dedi.