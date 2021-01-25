Gölbaşı Belediyesi temizlik personeli, donmak üzere olan köpeğe sahip çıktı - Son Dakika

Gölbaşı Belediyesi temizlik personeli, donmak üzere olan köpeğe sahip çıktı

25.01.2021 12:55
Gölbaşı Belediyesi temizlik personeli, donmak üzere olan köpeğe sahip çıktı, System.String[]

Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri donmak üzere olan bir köpeği kurtardı.

Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri donmak üzere olan bir köpeği kurtardı.

Selametli Mahallesi'nde akaryakıt istasyonu yakınlarında çöp kamyonu ile çöp toplayan temizlik personeli Özcan Ferat Albayrak ve Zübeyir Kurnaz, donmak üzere olan bir köpeği fark etti.

Köpeği hemen araçta bulunan battaniyeye saran ekipler, yakınlarda bulunan "Patili Köy" adındaki hayvan bakım merkezini arayarak durumu bildirdi.

Ekipler, donmak üzere olan köpeği yetkililere teslim etti. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, köpeği kurtaran Özcan Ferat Albayrak ve Zübeyir Kurnaz'ı makamında misafir ederek altınla ödüllendirdi ve teşekkürlerini iletti.

"Altın kalpli yüreğiniz ile yaptığınız bu duyarlılığınızdan dolayı sizleri ödüllendirmek istedim." diyen Şimşek, "Bu tür duyarlıklıları sizlerden devamlı bekliyorum. Gölbaşı'mızda yaşayan her can, Allah'tan sonra bizlere emanet. Vatandaşlarımızı da soğuk günlerde yemek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarımız için bir kap yemek ve bir kap su vermeye davet ediyorum." dedi.

Gölbaşı Belediyesi, Akaryakıt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gölbaşı Belediyesi temizlik personeli, donmak üzere olan köpeğe sahip çıktı - Son Dakika


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