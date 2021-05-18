Gölbaşı Belediyesi vatandaşlara yerli fide dağıtacak - Son Dakika

Gölbaşı Belediyesi vatandaşlara yerli fide dağıtacak

18.05.2021 15:08
Gölbaşı Belediyesi vatandaşlara yerli fide dağıtacak, System.String[]

Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünce 400 bin sebze fidesinin dağıtılacağı bildirildi.

Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünce 400 bin sebze fidesinin dağıtılacağı bildirildi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, yaptığı açıklamada, amaçlarının yerli tohum geleneğini sürdürmek olduğunu belirtti.

Belediye olarak amaçlarının yerli tohum geleneğini gelecek nesillere aktarmak olduğunu aktaran, Şimşek, şunları kaydetti:

"Park ve Bahçeler Müdürlüğü seramızda üretilen ata tohumundan ürettiğimiz domates, biber, patlıcan ve salatalık fidelerini 20 Mayıs'ta vatandaşlarımıza dağıtacağız. 100 bin biber, 100 bin domates, 100 bin patlıcan, 100 bin salatalık fidesini vatandaşlarımız saat 10.00 itibarıyla Gölbaşı Belediyesi İncek Ek Hizmet Binası Bahçesi ve Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Bahçesinden fidelerini temin edebilecekler."

Gölbaşı Belediyesi vatandaşlara yerli fide dağıtacak
Gölbaşı Belediyesi vatandaşlara yerli fide dağıtacak
Gölbaşı Belediyesi vatandaşlara yerli fide dağıtacak
Gölbaşı Belediyesi vatandaşlara yerli fide dağıtacak
Gölbaşı Belediyesi vatandaşlara yerli fide dağıtacak

Gölbaşı Belediyesi, Ramazan Şimşek, Domates, Tohum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gölbaşı Belediyesi vatandaşlara yerli fide dağıtacak - Son Dakika


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