Gölbaşı Belediyesi ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi kültürel mirasına sahip çıkıyor - Son Dakika

Gölbaşı Belediyesi ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi arasında Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi'nin işletilmesi için protokol imzalandı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, makamında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin ile bir araya geldi. Görüşmede Gölbaşı Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi'nin işletmesine ilişkin protokol de imzalandı. Gaziosmanpaşa Mahallesi Sahil Caddesi üzerinde bulunan ve turizm danışma bürosu olarak kullanılan bina, imzalanan protokolle Gölbaşı Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi'nin işletilmesi ve kullanılması amacıyla Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine tahsis edildi.

25. ve 26. Dönem Milletvekili, MHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ruhi Ersoy, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Kurtoğlu, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz ve Gölbaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Murat Ilıkan'ın da yer aldığı protokol imza töreninde konuşan Başkan Şimşek, "Bugün bu protokole şahitlik ettiniz. Amacımız Gölbaşı'mızın kültürel değerlerini turizme kazandırmak ve bununla ilgili çalışmalar yapmak. Katkıları sebebiyle kendilerine teşekkür ediyorum. Hacı Bayram Veli Üniversitesi olarak her zaman yanımızda oldunuz ve her projemizde yanımızda yer alıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin ise, "Sayın Başkan Ramazan Şimşek göreve geldiği 2019 yılından beri kültürüne ve ekonomisine ciddi katkılar sağlıyor. Biz sosyal bilimler temalı üniversite olarak içinde bulunduğumuz topluma her açıdan hizmet edinmeyi kendine ülkü edinmiş bir üniversiteyiz. Bu birikimimizi uygulayıcılarımız ile paylaşmak en büyük temennimiz. Öğrenci yoğunluğumuz olan Gölbaşı'nın salgın sonrasında hareket kazanacağını düşünüyoruz. Bu anlamda Gölbaşı Belediyesi ile güzel bir iş birliğine geçtik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Törende projenin Gölbaşı'nın turizm potansiyelini artıracak, gençler için yeni istihdam alanları oluşturacak ve yerel yönetimlerle üniversitelerin iş birliğini destekleyecek yönleri de ele alındı. İmza töreni sonrasında müze binası ziyaret edilerek, gerçekleştirilmesi planlanan diğer müze projeleri üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu. - ANKARA