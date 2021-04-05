Gölbaşı Belediyesi, Volkan Arıkanoğlu'nun adını hatıra ormanı ve atölyede yaşatacak - Son Dakika

Gölbaşı Belediyesi, Volkan Arıkanoğlu'nun adını hatıra ormanı ve atölyede yaşatacak

05.04.2021 12:04
Gölbaşı Belediyesi, Volkan Arıkanoğlu'nun adını hatıra ormanı ve atölyede yaşatacak, System.String[]

Gölbaşı Belediyesi, Volkan Arıkanoğlu'nun adını hatıra ormanı ve atölyede yaşatacak Ankara cemiyet hayatının önde gelen isimleri ve pek çok sanatçı ile çalışan, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden genç modacı Volkan Arıkanoğlu'nun adı Gölbaşı'nda yaşayacak.

Gölbaşı Belediyesi, Volkan Arıkanoğlu'nun adını hatıra ormanı ve atölyede yaşatacak

ANKARA - Ankara cemiyet hayatının önde gelen isimleri ve pek çok sanatçı ile çalışan, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden genç modacı Volkan Arıkanoğlu'nun adı Gölbaşı'nda yaşayacak.

Ünlü Modacı Volkan Arıkanoğlu'nun vefatı üzerine ailesi modacının atölyesindeki tüm eşyalarını, kumaşlarını ve kendi diktiği abiye kıyafetlerini Gölbaşı Belediyesi'ne bağışladı. Tüm bu eşyaların ihtiyaç sahibi aileler için kullanılmak üzere Paylaşım Noktası'nda değerlendirileceğini söyleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek "Volkan Arıkanoğlu kardeşimizin kıyafetleri ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yüzü gülecek. Aynı zamanda genç yaşında hayatını kaybeden kıymetli kardeşimizin adını, Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde bulunan dikiş atölyemize verdik. Dikiş atölyesinden çıkan her kıyafette Volkan Arıkanoğlu'nu anmış olacağız" açıklamasında bulundu.

Ailenin kendi talebi üzerine, Gölbaşı Belediyesi olarak rahmetli modacı adına hatıra ormanı yapılacağını da sözlerine ekleyen Başkan Ramazan Şimşek "Volkan kardeşimizin ailesi 'Volkan Arıkanoğlu' hatıra ormanı için kampanya başlattı. Bu sayede yapılacak orman için gerekli bağış toplanacak ve hatıra ormanı oluşturulacak" ifadelerini kullandı.

Volkan Arıkanoğlu'nun annesi Dürdane Sarıkaya ise şunları söyledi: "Oğlum her zaman kendini hayırlara adadı. Çok zengin olabilirdi ama o iyiliği çok sevdi ve seçti. Gölbaşı Belediye Başkanımız sahip çıktı Volkan'a. Allah razı olsun ondan. Gölbaşı Belediyesi'nde çalışan küçüğünden büyüğüne herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Volkan'ın adına ağaç dikilecek ve ismi atölyede yaşatılacak. Atölyeyi kendimi hazır hissetmediğim için henüz göremedim. İnşallah çocuğumun eşyalarından imkanı olmayan insanlar faydalanır ve 'Allah razı olsun' diyerek hayır duası eder. Volkan Arıkanoğlu adına bağışladığımız iğnesi ipliği gelinliği abiyesinden her şeyinden o kursa gidip faydalanan iş edinen hanımefendilere dua ediyorum. Onlarda bizlere dua etsin. Hanımlar, kurslara gittikçe meslek kazandıkça oğlum da inşallah yattığı yerde nur içinde yatar" dedi.

Anne Sarıkaya 20 dönümlük bir alanın hatıra ormanı olarak ayrıldığını ifade ederek "Volkan Arıkanoğlu için Gölbaşı Belediyemiz 20 dönüm arazi ayırdı. Bizlerde Volkan adına ağaçlandırıyoruz. 1 ağaç 1 delikanlı bir genç demek. Buradan bütün Gölbaşılı vatandaşlarımızı da ağaç dikmeye davet ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Gölbaşı Belediyesi, Volkan Arıkanoğlu'nun adını hatıra ormanı ve atölyede yaşatacak
Gölbaşı Belediyesi, Volkan Arıkanoğlu'nun adını hatıra ormanı ve atölyede yaşatacak
Gölbaşı Belediyesi, Volkan Arıkanoğlu'nun adını hatıra ormanı ve atölyede yaşatacak
Gölbaşı Belediyesi, Volkan Arıkanoğlu'nun adını hatıra ormanı ve atölyede yaşatacak
Gölbaşı Belediyesi, Volkan Arıkanoğlu'nun adını hatıra ormanı ve atölyede yaşatacak
Gölbaşı Belediyesi, Volkan Arıkanoğlu'nun adını hatıra ormanı ve atölyede yaşatacak
Gölbaşı Belediyesi, Volkan Arıkanoğlu'nun adını hatıra ormanı ve atölyede yaşatacak

Gölbaşı Belediyesi, Ramazan Şimşek, Kalp Krizi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gölbaşı Belediyesi, Volkan Arıkanoğlu'nun adını hatıra ormanı ve atölyede yaşatacak - Son Dakika


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