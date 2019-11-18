Son Dakika Haberleri: Gölbaşı Belediyesi, "Whatsapp Geri Dönüşüm Hattı" kurdu
Son Dakika Güncel Gölbaşı Belediyesi, 'Whatsapp Geri Dönüşüm Hattı' kurdu - Son Dakika

Gölbaşı Belediyesi, "Whatsapp Geri Dönüşüm Hattı" kurdu

6 saat önce

Gölbaşı Belediyesi, vatandaşların çevre sorunlarını hızlı şekilde çözüme kavuşturabilmek için "Whatsapp Geri Dönüşüm Hattı" oluşturdu.

Gölbaşı Belediyesi,

Gölbaşı Belediyesi, vatandaşların çevre sorunlarını hızlı şekilde çözüme kavuşturabilmek için "Whatsapp Geri Dönüşüm Hattı" oluşturdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların çevre ihbarlarını acil olarak değerlendirmek amacıyla wa.me/903124855416 "Whatsapp Geri Dönüşüm Hattı" kuruldu.

Öte yandan Gölbaşı Belediyesi, geri dönüşüm bilgilendirme ve talep şikayet hattı ile istek, talep ve şikayetleri de değerlendiriyor. 0 312 485 54 16 numaralı telefondan atıkla ilgili talepleri alan belediye ekipleri, gelen talep doğrultusunda yönlendirme ve atık yönetimine dair doğru bilgilendirme yapıyor.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Çevreye duyarlı uygulamalarımızla insan sağlığını tehdit eden durumların önüne geçiyor, çevremizi koruyup gelecek nesillere bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Geri dönüşüm sayesinde hem çevremizi koruyor hem de ekonomimize artı değer katıyoruz. Geri dönüşümle ilgili vatandaşlarımızın bizlere rahatça ulaşabilmesi için teknolojinin tüm imkanlarını kullanıyoruz. Bu nedenle Geri Dönüşüm WhatsApp hattını kurduk." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 12:38 Kaynak: AA
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