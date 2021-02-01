Gölbaşı Belediyesi yağmur sularını depolamaya başladı - Son Dakika

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde belediyenin hayata geçirdiği "Yağmur Sularını Geri Dönüştürme Projesi" kapsamında su biriktirilmeye başlandı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, yaptığı açıklamada, "Ülkemiz son yılların en kurak kışını geçiriyorken biz de yaz ayları için gerekli önlemlerimizi almaktayız. İlk olarak Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz içerisinde bulunan 20 tonluk yağmur suyu depolama tankına, müdürlük binası ve depoların yağmur giderlerini bağladık ve yağmur suyunu depolamaya başladık." dedi.

Depolanan yağmur suyu ile Gölbaşı'nda pek çok alanın sulanacağını belirten Şimşek, "14 bin metrekarelik meyve bahçesi, 7 bin 100 metrekarelik fidanlık, 1326 metrekarelik müdürlük bahçesi başta olmak üzere toplam 23 bin 76 metrekarelik alanın sulamasını yağmur suyu depolama tankında toplanan su ile yapacağız." ifadelerini kullandı.