Gölbaşı Belediyesi yeraltı çöp konteyneri sistemine geçiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gölbaşı Belediyesi yeraltı çöp konteyneri sistemine geçiyor - Son Dakika

Gölbaşı Belediyesi yeraltı çöp konteyneri sistemine geçiyor

6 saat önce

Gölbaşı Belediyesi yeni çöp toplama sistemini ilçe genelinde hayata geçiriyor.

Gölbaşı Belediyesi yeraltı çöp konteyneri sistemine geçiyor, System.String[]

Gölbaşı Belediyesi yeni çöp toplama sistemini ilçe genelinde hayata geçiriyor. Belediye Meclisinden oy birliğiyle alınan kararla 30 ve üzeri bağımsız bölüm sayısına sahip tüm konutlarla "Yeraltı Çöp Konteynerleri" zorunlu hale geliyor.


İlçe sınırları içindeki sokaklarda görüntü kirliliği oluşturan, hijyenik olmayan çöp yığınlarının oluşmasını önlemek amacıyla çöp konteynerleri yer altına alınıyor.


Gölbaşı'nın 'çöp sorununu' en aza indirgemek için Gölbaşı Belediyesinden önemli bir adım geldi. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in talimatıyla 30 ve üzeri bağımsız bölüm olan inşaatlarda yer altı çöp konteyneri koyulması yönünde, belediye meclisinden karar alındı.


"Daha temiz bir Gölbaşı için çalışıyoruz"


Çöplerin yer altına alınmasının şart koşulduğu yeni uygulama için Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek şu açıklamayı yaptı:


"Doğasıyla başkentin göz bebeği olan Gölbaşı'nın, daha temiz olması için belediye olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Belediye meclisinden aldığımız kararla birlikte, 30 ve üzeri bağımsız bölüm bulunan yapılarda 'Yeraltı Çöp Konteynerleri' zorunlu hale geldi. Şehir estetiğine uygun, görüntü kirliliğinden uzak konteynerler çevrenin korunması, Gölbaşılıların daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda yaşamalarına olanak sağlayacak. Yaşamın her alanında hayata geçirdiğimiz hizmetlerle Gölbaşı'nın marka değerini yükseltmeye devam edeceğiz."


1 adet betondan yapılmış hazne ile beton haznenin içine giren metal hazneden oluşan yer altı çöp konteyner sistemi, çöp sularının akmasını da engelliyor. Yeraltı Çöp Konteynerleri, uzaktan kumandalı tam elektronik sistemli vince sahip çöp kamyonlarınca toplanıyor. Boşaltılma ve yıkanarak temizlenme özelliğine sahip olan konteynerler, kullanım kolaylığı ve boşaltma esnasındaki sessizliği ile dikkat çekiyor. Hijyenik yeraltı konteynerleri halk sağlığını korumaya da katkı sağlıyor. - ANKARA

Gölbaşı Belediyesi, Ramazan Şimşek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:09 Kaynak: İHA
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