Gölbaşı Belediyesince, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla konser düzenlendi - Son Dakika

Gölbaşı Belediyesince, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen konserde Bülent Serttaş sahne aldı.

Cumhuriyet Kapalı Spor Salonunda düzenlenen konsere, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Serdar Tekin ve vatandaşlar katıldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladığını belirtti.

Karakaya, "Kadın var oldukça, ailede var olmuş, aile var oldukça devlet de var olmuştur. Kadının önemsendiği bir toplumda bireyler de önemsenmiştir. Bir toplumda kadına verilen değer artıyorsa insana verilen değer de artıyor demektir. Devletin bekasının sürdürülebilir olması da kadına verilen değer ile alakalıdır." dedi.

Belediyesi Başkanı Ramazan Şimşek de, kadınların önemine değinerek, " Neşet Ertaş'ın da dediği gibi 'Kadınlar insan bizler insanoğluyuz.' Kadınlar bize Allah'ın emaneti. Siz değerli kadınlarımız hayatımıza sevgi ve anlam katıyorsunuz. Yaşamımızın her alanında en büyük destekçimiz sizsiniz. İyi ki varsınız iyi ki buradasınız." diye konuştu.

Daha sonra konserde sanatçı Bülent Serttaş sevilen şarkılarını seslendirdi.