Gölbaşı Belediyesince 85 bin lale soğanı toprakla buluşturuldu

Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma ile ilçedeki parklara 85 bin lale soğanı dikildi.

Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, yaptığı açıklamada, daha yeşil, daha güzel bir Gölbaşı için 85 bin rengarenk lale soğanını toprakla buluşturduklarını belirtti.

Belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra Gölbaşı'nın estetik görünümüne de önem verdiklerini dile getiren Şimşek, "İlçemizi Ankara'nın turizmde kalbi yapmak için ilçemizin estetik dokusuna özel önem veriyoruz. Çalışmalar mevsim şartları da göz önüne alınarak büyük bir hızla devam edecek." dedi.