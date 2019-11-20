Son Dakika Haberleri: Gölbaşı Belediyesince 85 bin lale soğanı toprakla buluşturuldu
Son Dakika Güncel Gölbaşı Belediyesince 85 bin lale soğanı toprakla buluşturuldu - Son Dakika

Gölbaşı Belediyesince 85 bin lale soğanı toprakla buluşturuldu

7 saat önce

Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma ile ilçedeki parklara 85 bin lale soğanı dikildi.

Gölbaşı Belediyesince 85 bin lale soğanı toprakla buluşturuldu, System.String[]

Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma ile ilçedeki parklara 85 bin lale soğanı dikildi.

Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, yaptığı açıklamada, daha yeşil, daha güzel bir Gölbaşı için 85 bin rengarenk lale soğanını toprakla buluşturduklarını belirtti.

Belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra Gölbaşı'nın estetik görünümüne de önem verdiklerini dile getiren Şimşek, "İlçemizi Ankara'nın turizmde kalbi yapmak için ilçemizin estetik dokusuna özel önem veriyoruz. Çalışmalar mevsim şartları da göz önüne alınarak büyük bir hızla devam edecek." dedi.

Gölbaşı Belediyesi, Ramazan Şimşek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 01:10 Kaynak: AA
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