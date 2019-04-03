Gölbaşı Belediyesinde Devir Teslim Töreni Yapıldı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Belediye Başkanı seçilerek mazbatasını alan Ramazan Şimşek, göreve başladı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Belediye Başkanı seçilerek mazbatasını alan Ramazan Şimşek, göreve başladı.



Başkanlık makamında düzenlenen törende Şimşek, eski başkan Fatih Duruay'dan görevi devraldı.



Şimşek, Gölbaşı'nın geleceği için çalışacağını belirterek, şunları söyledi:



"Gölbaşı, 31 Mart'ta çok güzel bir seçim geçirdi. Seçimlerde bize oy verenden de vermeyenden de Allah razı olsun. 1965 yılından bugüne Gölbaşı'na hizmetleri olan herkesten Allah razı olsun, Fatih Başkanımızdan da razı olsun. Kendisini bırakmak yok, yine omuz omuza çalışacağız. İnşallah biz de Gölbaşı'mıza hizmete devam edeceğiz. İlçemiz, nüfusu ve yüzölçümü bakımından Türkiye'nin en büyük ilçelerinden birisi. Gölleriyle görülmeye değer, yerleşmeye değer bir ilçemiz. Gölbaşı'mızı daha ileri götürmek için ne gerekiyorsa yapacağız. İnşallah hep beraber çok güzel işler yapacağız."



Duruay ise Ramazan Şimşek'e görevinde başarılar diledi.



Devir teslim törenine katılan MHP Genel Bakan Yardımcısı Mevlüt Karaya, Fatih Duruay'ın son 5 yıl içerisinde Gölbaşı'na yaptığı hizmetlerden dolayı mutlu olduklarını vurgulayarak, "Makamlara kolay gelinmiyor. Bu kadar önemli olan bu makamlardan ayrılmak ve ayrılırken de size gösterilen bu ilgi, alaka da 5 yıllık çalışmanın bir karnesidir. Bizler Fatih Başkanı güzel duygularla uğurluyoruz." dedi.



Konuşmaların ardından Duruay, Ramazan Şimşek'e Türk bayrağı, Kur'an-ı Kerim ile başkanlık mührünü takdim etti.

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