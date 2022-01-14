Gölbaşı Belediyesinde "sosyal denge sözleşmesi" imzalandı - Son Dakika

Gölbaşı Belediyesinde görev yapan kamu çalışanlarına yönelik 2022-2023 yıllarını kapsayan 6. dönem sosyal denge sözleşmesi, Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ile Türk Yerel Hizmet Sendikası Başkanı Mustafa Yorulmaz arasında imzalandı.

Gölbaşı Belediyesinde çalışan 182 memuru kapsayan sözleşme ile bürüt üzerinden yüzde yüz, 2 bin 100 lira sosyal denge tazminatı verildi.

Gölbaşı Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Şimşek her zaman çalışanların yanında olduklarını söyledi.

Şimşek, şunları kaydetti:

"Bu sene de belediye memurlarımıza dair yapmış olduğumuz sosyal denge tazminatı sözleşmemizi imzaladık. Böylece yine bir ilke imza atarak üst üste 2 yıl sözleşmemizi yenilemiş, çalışanlarımız için güçlü bir kazanım sağlamış olduk. Sözleşmemizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Belediyemizin ekonomisindeki düzelmeye paralel olarak çalışanlarımızın yüzünü güldürmeye devam edeceğiz. Göreve geldiğimiz günden beri kurmuş olduğumuz ekonomik denge sayesinde belediyemizin borçlarını ödedik. Sıfır borç ile ilçemiz için çalışmaya gayret gösteriyoruz."