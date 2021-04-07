Gölbaşı Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzaladı - Son Dakika

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Mehmet Avunç, yaptığı açıklamada, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin olumlu sonuç verdiğini söyledi.

İşçileri memnun edecek bir rakam üzerinde anlaştıklarını anlatan Avunç, sözleşmenin hayırlı olmasını diledi.

Hak-İş Sendikası Muş Şube Başkanı Yaşar Kalır da çalışanların sosyal hakları, ücretleri, çalışma koşulları ve ekonomik dengeleri gibi birçok konularda görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.