Gölbaşı Belediyesinden çevre dostu proje - Son Dakika

Gölbaşı Belediyesinden çevre dostu proje

Gölbaşı Belediyesinden çevre dostu proje Gölbaşı Belediyesi, çevre dostu projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

Gölbaşı Belediyesinden çevre dostu proje

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ANKARA - Gölbaşı Belediyesi, çevre dostu projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. "İkili Toplama Sistemi" ile ilçedeki geri dönüşüm çalışmaları hız kazanacak

Gölbaşı Belediyesinin son olarak hayata geçirdiği "İkili Toplama Sistemi" hakkında bilgi veren Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Evsel atıklar binalarımızın girişlerine yerleştirmiş olduğumuz gri kutularda, geri dönüştürülebilir atıklar ise mavi kutularda toplanarak ayrıştırılacak. İlk etapta 5000 geri dönüşüm, 5000 evsel atık poşetini pilot bölge olarak belirlediğimiz Eymir konutlarında dağıtmaya başladık. Hedefimiz bütün Gölbaşı sınırları içirişindeki hanelere bu projemizin yayılımını sağlamak. Temiz bir dünyayı gelecek nesillere bırakmak, bizlerin elinde" açıklamalarında bulundu.

"Gölbaşı Belediyesi olarak güzel bir projeye başladık"

Atıkların geri dönüşüme kazandırılması için Gölbaşılı vatandaşların nezdinde herkese çağrıda bulunan Başkan Ramazan Şimşek "Gelecek nesillere yeşil ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için hepimizin hassas olması gerekiyor. Doğal kaynaklarımızın hızla tükendiği ve çevre kirliliğinin arttığı bu dönemde, çöp diye düşünüp attığımız birçok atık, doğada yıllar boyunca yok olmuyor ve toprağımızı, havamızı, suyumuzu kirletiyor. Gölbaşı Belediyesi olarak güzel bir projeye başladık. Siz hemşerilerimizden de bu konuda duyarlı olmalarını bekliyor ve hepimizin ortak sorunu olan çevre kirliliğiyle hep birlikte mücadele etmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gölbaşı Belediyesi, Ramazan Şimşek, geri dönüşüm, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 10:50 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gölbaşı Belediyesinden çevre dostu proje - Son Dakika
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