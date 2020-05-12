Gölbaşı Belediyesinden Covid-19 mücadelesine droneli çözüm - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gölbaşı Belediyesinden Covid-19 mücadelesine droneli çözüm - Son Dakika

Gölbaşı Belediyesinden Covid-19 mücadelesine droneli çözüm

6 saat önce

Gölbaşı Belediyesi, Covid-19 ile mücadele kapsamında çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Gölbaşı Belediyesinden Covid-19 mücadelesine droneli çözüm, System.String[]

Gölbaşı Belediyesi, Covid-19 ile mücadele kapsamında çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Gölbaşı Belediyesi Zabıta Müdürü Kurtuluş Çiftçi ile pazar yerlerinde drone ile teftişe çıkan ekipler, temizlik ve hijyen kurallarına dikkat çekiyor.


Salgın süreci boyunca Gölbaşı zabıta ekiplerinin çalışmalarını hızlandırdığını aktaran Gölbaşı Belediyesi Zabıta Müdürü Kurtuluş Çiftçi, "Covid-19 süreci ile pazarlarımızda hijyen ve dezenfektan çalışmalarına hız verdik. Pazar yerlerimizin hijyeni ve ilçemiz sakinlerinin sağlığı her şeyin önünde geliyor. Genç vizyoner teknolojik Gölbaşımızın imkanlarını drone ile yaptığımız teftişlerimizle hem kaydediyor hem de sağlıklı denetim sağlayabiliyoruz. Zabıta ekiplerimiz de sürekli devriye gezerek süreci yönetiyorlar. Pazarlarımızı Sağlık İşleri birimimiz ile düzenli denetliyoruz. Vatandaşlarımızı sosyal mesafe kurallarına uyma noktasında da ciddi şekilde uyarıyoruz. Pazarlarda özellikle esnaflarımıza iş gömleği ve maske hususunda ciddi denetimler yapıyoruz. Sıkı denetimlerimiz süreci sağlıklı bir şekilde atlatana kadar devam edeceğiz" dedi.


Havaların ısınması ile birlikte sadece pazar yerlerinde değil park ve bahçelerde de denetimlerini hızlandıracaklarını ifade eden Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Drone ile teftişlerimizden çok güzel ve net dönüşler aldık. Aldığımız görüntülerin kayıt altında oluşu ve teknolojiyi çalışmalarımıza uyarlamış olmakla birlikte zamandan da tasarruf ettik. Anında ekrana düşen drone görüntüleri ile daha hızlı hareket edebiliyoruz. Bu sayede denetimlerimizde hız kazanmış oluyor. Esnaf ve halk nerede kurallara uyuyor nerede uymuyor anında görüntüleyebiliyoruz" diye konuştu. - ANKARA

Gölbaşı Belediyesi, Koronavirüs, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 11:38 Kaynak: İHA


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