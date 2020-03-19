Gölbaşı Belediyesinden e-dershane projesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gölbaşı Belediyesinden e-dershane projesi - Son Dakika

Gölbaşı Belediyesinden e-dershane projesi

6 saat önce

Gölbaşı Belediyesi, e-dershane projesini hayata geçirdi.

Gölbaşı Belediyesinden e-dershane projesi, System.String[]

Gölbaşı Belediyesi, e-dershane projesini hayata geçirdi.

Gölbaşı Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından hazırlanan sistemde, lise son sınıf öğrencilerine uzaktan erişim desteği sağlanıyor.

Tablet veya cep telefonlarından günün her saatinde ücretsiz ulaşabilecekleri e-dershanede öğrenciler, matematik, geometri, fizik, kimya, biyoloji, edebiyat, dil anlatım, tarih coğrafya ve felsefeden 2 bin sorunun çözümlü anlatımları içeren videolar gösterilecek.

Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, koronavirüs sebebiyle ülke olarak zor bir dönemden geçildiğini belirtti.

Bu süreci kolay şekilde atlatmak adına devletin yerinde ve zamanında kararlar aldığını anlatan Şimşek, şunları kaydetti:

"Toplu ortamlarda bulunmamak, hastalığın yayılımını önlemekteki en önemli unsurdur. En değerli varlıklarımız evlatlarımızın sağlıklı olmaları, en önemli önceliğimizdir. Üniversite sınavına hazırlandığınız bu dönemde evlerinizde kalırken sınav hazırlıklarınıza ara vermemeniz ve derslerinizden geri kalmamanız adına Gölbaşı Belediyesi olarak tüm gayretlerimizle sizler için uzaktan erişim desteğine dayalı bir aplikasyon oluşturduk. Okulların tatil olması ile evde geçireceğiniz süre zarfında kesintisiz şekilde eğitiminize devam edebilmemiz için ben ve çalışma arkadaşlarım var gücümüzle çalışıyoruz. Bu süreci ülke olarak minimum zararla atlatmayı diliyor, hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum."

Gölbaşı Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 01:06 Kaynak: AA

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