Gölbaşı Belediyesinden Elazığ'a yardım kampanyası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gölbaşı Belediyesinden Elazığ'a yardım kampanyası - Son Dakika

Gölbaşı Belediyesinden Elazığ'a yardım kampanyası

6 saat önce

Elazığ'da Meydana Gelen 6.8 büyüklüğünde depremin ardından Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yardım kampanyası başlatıldı.

Gölbaşı Belediyesinden Elazığ'a yardım kampanyası, System.String[]

Elazığ'da Meydana Gelen 6.8 büyüklüğünde depremin ardından Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yardım kampanyası başlatıldı.


Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım'ın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu çağrı sonrası başlayan yardım kampanyasına Gölbaşı halkı yoğun ilgi gösterdi.


Yardım kampanyasına yoğun ilgi gösteren Gölbaşı halkına teşekkür ettiğini ifade eden Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, "Geçtiğimiz günlerde Elazığ ilinde meydana gelen ve ilçemizde de hissedilen üzücü deprem sonrasında depremzede kardeşlerimiz için Gölbaşı Belediyesi olarak yardım kampanyası başlattık. Kampanya duyurumuzu yapar yapmaz halkımız elinde avucunda ne varsa gücünün yettiği kadar yardımlarını belediyemize teslim etti. Ekiplerimizle gelen yardımların tasnifini yaparak en kısa sürede depremzede vatandaşlarımıza ileteceğiz. Sosyal duyarlılık örneği gösteren tüm halkımıza çok teşekkür ediyorum. İlçemizde maalesef Doğu Anadolu fay hattı üzerinde yer alıyor. Olası depremlere karşı belediye olarak diğer kurumlarla koordineli bir şekilde çalışarak ciddi tedbirler alacağız. Halkımızın bu konuda içi rahat olsun. Belediye olarak elimizden geleni yapacağız. Vatandaşlarımızda deprem konusunda duyarlı olsunlar. Olası depreme karşı hazırlıklı olsunlar" dedi.


Yardım kampanyasını düzenleyen Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım'a teşekkür eden vatandaşlardan Murat Şahin ise, "Komşularımız Elazığ ve Malatya'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremi bizlerde yaşadık. Allaha şükür bizde yıkılan bir yer olmadı. Doğal afetler sonrası vatandaşlar kendi aralarında yardımlaşma örneği sergiliyor. Birbirlerine destek oluyorlar. Bizde depremden etkilenen kardeşlerimize yardım amaçlı evimizde verebileceğimiz kıyafet battaniye gibi eşyaları belediyemize teslim ettik. Depremzede vatandaşlarımızın Allah yardımcısı olsun" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 05:15 Kaynak: İHA
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