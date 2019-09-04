Son Dakika Haberleri: Gölbaşı Belediyesinden Gülistan'a kırtasiye malzemesi
Son Dakika Güncel Haber

Gölbaşı Belediyesinden Gülistan'a kırtasiye malzemesi

1 saat önce

Adıyaman'da, babasının çöpten topladığı kitapları el arabası üzerinde okuyan 6 yaşındaki Gülistan Fırat'a, Gölbaşı Belediye Başkanlığı tarafından kırtasiye malzemeleri hediye edildi.

Gölbaşı Belediyesinden Gülistan'a kırtasiye malzemesi, System.String[]

Adıyaman'da, babasının çöpten topladığı kitapları el arabası üzerinde okuyan 6 yaşındaki Gülistan Fırat'a, Gölbaşı Belediye Başkanlığı tarafından kırtasiye malzemeleri hediye edildi.


Önceki gün İhlas Haber Ajansı tarafından "Babasının çöpten topladığı kitapları okuyor" başlıklı haberinin servis edilmesi üzerine Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım'ın talimatı üzerine bu yıl 1.sınıfa başlayacak olan Gülistan için yardımda bulunuldu. Gölbaşı Belediyesi Özel Kalem Müdürü Ferhat Yılboğa tarafından getirilen kırtasiye malzemeleri tek tek Gülistan'a teslim edildi.


Kendisine ait maaşını maddi durumu olmayan öğrencilere burs olarak veren Gölbaşı belediye Başkanı İskender Yıldırım'ın bundan sonraki süreçte Gülistan Fırat'ın eğitim masraflarını da karşılayacağı vurgulandı.


Gülistan ile bir süre sohbet eden Özel Kalem Müdürü Ferhat Yılboğa, Gülistan'a her hangi bir sorun ve sıkıntısının olup olmadığını kendilerinden bir taleplerinin bulunup bulunmadığını sorarak yakından ilgilendi.


Müdür Yılboğa, "Belediye başkanımız İskender Yıldırım'ın talimatı ile Gülistan kardeşimize ihtiyaç duyduğu kırtasiye yardımını ilettik, başkanımız bilindiği üzere maaşını öğrencilere burs olarak vermektedir. Eğitime desteğimiz devam edecek, mazlumun yanında olacağız. Bundan sonraki süreçte de Gülistan kardeşimizin eğitim masraflarını bizler üstleneceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

İskender Yıldırım, Adıyaman, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 05:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan isim vermeden Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Sana bu bayrağı tanıtacağız
Davutoğlu'nun açıklaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert sözler Son Dakika: Davutoğlu'ndan ihraç kararına ilk tepki İBB'de Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı'na Tayfun Kahraman atandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 18:44:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gölbaşı Belediyesinden Gülistan'a kırtasiye malzemesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]