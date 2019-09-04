Gölbaşı Belediyesinden Gülistan'a kırtasiye malzemesi

Adıyaman'da, babasının çöpten topladığı kitapları el arabası üzerinde okuyan 6 yaşındaki Gülistan Fırat'a, Gölbaşı Belediye Başkanlığı tarafından kırtasiye malzemeleri hediye edildi.



Önceki gün İhlas Haber Ajansı tarafından "Babasının çöpten topladığı kitapları okuyor" başlıklı haberinin servis edilmesi üzerine Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım'ın talimatı üzerine bu yıl 1.sınıfa başlayacak olan Gülistan için yardımda bulunuldu. Gölbaşı Belediyesi Özel Kalem Müdürü Ferhat Yılboğa tarafından getirilen kırtasiye malzemeleri tek tek Gülistan'a teslim edildi.



Kendisine ait maaşını maddi durumu olmayan öğrencilere burs olarak veren Gölbaşı belediye Başkanı İskender Yıldırım'ın bundan sonraki süreçte Gülistan Fırat'ın eğitim masraflarını da karşılayacağı vurgulandı.



Gülistan ile bir süre sohbet eden Özel Kalem Müdürü Ferhat Yılboğa, Gülistan'a her hangi bir sorun ve sıkıntısının olup olmadığını kendilerinden bir taleplerinin bulunup bulunmadığını sorarak yakından ilgilendi.



Müdür Yılboğa, "Belediye başkanımız İskender Yıldırım'ın talimatı ile Gülistan kardeşimize ihtiyaç duyduğu kırtasiye yardımını ilettik, başkanımız bilindiği üzere maaşını öğrencilere burs olarak vermektedir. Eğitime desteğimiz devam edecek, mazlumun yanında olacağız. Bundan sonraki süreçte de Gülistan kardeşimizin eğitim masraflarını bizler üstleneceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN