Gölbaşı Belediyesinden kanser taraması ve bilgilendirme - Son Dakika

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi ve kanser gönüllüleri tarafından belediye personellerine 'Sağlıklı Gölbaşı, kansersiz hayat' Projesi kapsamında kanser taraması ve bilgilendirme yapıldı.



Kanser tarama ve bilgilendirme çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade eden kanser gönüllüsü Nuran Balcı, "Adıyaman Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı, Gölbaşı Kaymakamlığı ve Gölbaşı Belediyesi ortaklığında yürütmüş olduğumuz, 'Sağlıklı Gölbaşı, kansersiz hayat' projesi kapsamında belediye personeli arkadaşlarımıza önce kanser konusunda bilgilendirme yaptık daha sonra da kanser taramalarını gerçekleştirdik. Personeller oldukça ilgiliydi, projemize ilçe genelinde destek veren Belediye Başkanımız İskender Yıldırım'a teşekkür ediyoruz. Proje kapsamında belediyemizin başlatmış olduğu ücretsiz hastane taksi ile mahalle ve köylerdeki kadınlarımızı alıp, en yakın sağlık merkezine ulaşımını sağlayarak kanser testlerini gerçekleştiriyoruz" dedi.



Kanserde erken tanının önemine dikkat çeken Belediye Başkanı İskender Yıldırım ise "Kanser, günümüzün en önemli sağlık sorunlarından biridir. Ölüm oranının yüksel olması sebebiyle de bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir. Sağlıklı kişilerde yapılan muayene ve tarama testleri erken teşhis için çok önemlidir. Bu eğitimle risk altında olsun ya da olmasın tüm çalışanlarda farkındalığı artırmayı amaçlıyoruz. Söz konusu eğitimin ardından kadın personelimize gerekli tetkik ve muayeneleri gerçekleştirilecek. Kanser gönüllülerimize ve duyarlılık gösteren personellerimize teşekkür ediyorum. Unutmayalım erken teşhis hayat kurtarır. Tüm vatandaşlarımız en yakın sağlık kuruluşuna giderek ücretsiz bir şekilde kanser taramalarını gerçekleştirebilir" diye konuştu. - ADIYAMAN