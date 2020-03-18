Gölbaşı Belediyesinden kira borçlarına erteleme - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gölbaşı Belediyesinden kira borçlarına erteleme - Son Dakika

Gölbaşı Belediyesinden kira borçlarına erteleme

25 dakika önce

Gölbaşı Belediyesi, koronavirüs ve salgın hastalıklara karşı alınan önlemler kapsamında ödeme güçlüğü çeken kiracılarının borçlarının 2 ay süre ile ertelendiğini bildirdi.

Gölbaşı Belediyesinden kira borçlarına erteleme, System.String[]

Gölbaşı Belediyesi, koronavirüs ve salgın hastalıklara karşı alınan önlemler kapsamında ödeme güçlüğü çeken kiracılarının borçlarının 2 ay süre ile ertelendiğini bildirdi.


Erteleme ile ilgili açıklamalarda bulunan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, korona virüs ile ilgili alınan tedbirler sonrasında esnafların sıkıntılı bir sürece girdiğini ve bu nedenle böyle bir uygulamaya gittiklerini ifade etti. Şimşek, "Ülke genelinde alınan tedbirler sonrası ödeme güçlüğü çeken belediyemizin kiracısı olan vatandaşlarımızın kira ödemeleri faizsiz olarak ertelenmiştir. Olağanüstü durumlarda gerek maddi gerek manevi olarak desteklerimizi sürdürerek bu tür sıkıntıların üstesinden hep birlikte geleceğiz" dedi. - ANKARA

Gölbaşı Belediyesi, Ramazan Şimşek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 04:39 Kaynak: İHA

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