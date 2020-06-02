Gölbaşı Belediyesinden kıraathanelere destek - Son Dakika

Ankara'da, Gölbaşı Belediyesi 1 Haziran normalleşme adımlarının atılmasıyla başlatılan esnafa desteklerini sürdürüyor.

Belediye ekipleri, ilçede bulunan 54 kıraathaneyi ziyaret ederek, çay, şeker, karton bardak yardımında bulundu, kıraathane sahiplerine maske ve dezenfektan dağıttı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, yaptığı açıklamada, "Esnafımızın her zaman yanındayız. Birlik ve beraberlik içerisinde bu zor günleri geride bırakacağız. Normalleşmeye geçtiğimiz bu sürecin hepimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ederim. Sosyal mesafe kurallarına uymalı, bu dönemi bir rahatlama olarak görerek tedbiri elden bırakmamalıyız. Esnaflarımıza da büyük iş düşüyor." ifadesini kullandı.

Şimşek, esnafın her türlü ihtiyacına cevap vermek için hazır olduklarını kaydetti.