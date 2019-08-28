Son Dakika Haberleri: Gölbaşı Belediyesinden okullara boya yardımı
Son Dakika Güncel Haber

Gölbaşı Belediyesinden okullara boya yardımı

54 dakika önce

Gölbaşı Belediyesince, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ilçedeki 45 okula boya malzemesi desteği sağlandı.

Gölbaşı Belediyesinden okullara boya yardımı, System.String[]
Gölbaşı Belediyesince, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ilçedeki 45 okula boya malzemesi desteği sağlandı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kaymakamlık ve Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileriyle koordineli olarak ihtiyaçları belirleyen Gölbaşı Belediyesi, tedarik çalışmalarını tamamlayarak Fen İşleri Müdürlüğü kanalıyla 350 kutu plastik boya, 200 kutu tavan boyası, 100 kutu yağlı boya ve 90 kutu tineri okullara teslim etmeye başladı.
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve İlçe Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan da malzemelerin dağıtımı sırasında Baldudak İlköğretim Okulu'na giderek bazı sınıfların boyanmasına yardım etti.
Şimşek, yaptığı açıklamada, çocukların eğitimlerinin en iyi şartlarda yapılabilmesi için belediye imkanları ölçüsünde her türlü desteğe devam edeceklerini kaydetti.
Donanımlı bireyler yetiştirmek için eğitim sisteminde yapılacak düzenlemelerin yanı sıra kurumların fiziki şartlarını da yeterli seviyeye çıkarmanın önemine dikkati çeken Şimşek, "İlçemizin bu konuda şanslı olduğunu düşünüyorum. Resmi ve özel eğitim kurumlarının yanı sıra üniversiteleriyle de bölgemize 'Eğitim Kenti' olarak hizmet veriyoruz. Sahip olduğumuz bu potansiyelin en iyi biçimde kullanmasını ve harekete geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu düşüncelerle eğitime desteğimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Gölbaşı Belediyesi, Kaymakamlık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişleri Bakanı Soylu: Yurt içindeki terörist sayısı 600'ün altına düştü
Son Dakika! FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu ailesiyle birlikte yakalandı Siyahi sunucu arkadaşını gorile benzetti, tepkiler sonrası ağlayarak özür diledi Emine Bulut'un katil zanlısı 9 Ekim'de yargılanacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.8.2019 13:42:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gölbaşı Belediyesinden okullara boya yardımı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]