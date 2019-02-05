Son Dakika Haberleri: Gölbaşı Belediyesinden Yaya Geçidi Çalışması

Gölbaşı Belediyesinden Yaya Geçidi Çalışması

48 dakika önce

Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, araç trafiğinin yoğun olduğu okul önlerine yaya geçidi yaptıklarını bildirdi.

Gölbaşı Belediyesinden Yaya Geçidi Çalışması, System.String[]
Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, araç trafiğinin yoğun olduğu okul önlerine yaya geçidi yaptıklarını bildirdi.

Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye olarak öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul önlerinde yaya geçidi çalışması başlattıklarını belirtti.

Tüm okul önlerindeki kara yolunda çalışmanın yapılacağını ifade eden Özdemir, şunları kaydetti:

"İlçe merkezindeki okullarımızın önlerine öğrencilerimizin daha güvenli geçmelerini sağlamak amacıyla yaya geçidi yapıyoruz. Uygulama, merkezdeki tüm okullarımızın önlerinde gerçekleştirilecek. Şu anda Yavuz İlk ve Ortaokulu, Gazi İlk ve Ortaokulunda bu uygulamayı gerçekleştirdik. Diğer okullarımızda da uygulamayı hayata geçireceğiz."

Özdemir, ayrıca trafiğin yoğun olduğu Atatürk Bulvarı Turan Özdemir Caddesi girişi kavşak noktasında da çizgi çalışmalarını gerçekleştirdikleri sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:48 Kaynak: AA

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