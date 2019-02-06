Gölbaşı Belediyesinden Yaya Geçidi Çalışması

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, araç trafiğinin yoğun olduğu okul önlerine yaya geçidi çalışması yaptıklarını söyledi.

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, araç trafiğinin yoğun olduğu okul önlerine yaya geçidi çalışması yaptıklarını söyledi.



Belediye Başkanı Özdemir, belediye olarak öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul önlerinde yaya geçidi çalışması başlattıklarını belirtti.



İlçe merkezindeki tüm okul önlerinde karayolunda çalışmanın yapılacağını vurgulayan Özdemir, "İlçe merkezindeki okullarımızın önlerine öğrencilerimizin daha güvenli geçmelerini sağlamak amacıyla yaya geçidi yapıyoruz. Uygulama, merkezdeki tüm okullarımızın önlerinde gerçekleştirilecek. Şu anda Yavuz İlk ve ortaokulu, Gazi İlk ve Ortaokulu bu uygulamayı gerçekleştirdik. Diğer okullarımızda da uygulamayı hayata geçireceğiz. Ayrıca trafiğin yoğun olduğu Atatürk Bulvarı Turan Özdemir Caddesi girişi kavşak noktasında da çizgi çalışmalarını gerçekleştirdik" diye konuştu. - ADIYAMAN

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