Son Dakika Haberleri: Gölbaşı Belediyesinden Yaya Geçidi Çalışması

Gölbaşı Belediyesinden Yaya Geçidi Çalışması

1 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, araç trafiğinin yoğun olduğu okul önlerine yaya geçidi çalışması yaptıklarını söyledi.

Gölbaşı Belediyesinden Yaya Geçidi Çalışması, System.String[]
Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, araç trafiğinin yoğun olduğu okul önlerine yaya geçidi çalışması yaptıklarını söyledi.

Belediye Başkanı Özdemir, belediye olarak öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul önlerinde yaya geçidi çalışması başlattıklarını belirtti.

İlçe merkezindeki tüm okul önlerinde karayolunda çalışmanın yapılacağını vurgulayan Özdemir, "İlçe merkezindeki okullarımızın önlerine öğrencilerimizin daha güvenli geçmelerini sağlamak amacıyla yaya geçidi yapıyoruz. Uygulama, merkezdeki tüm okullarımızın önlerinde gerçekleştirilecek. Şu anda Yavuz İlk ve ortaokulu, Gazi İlk ve Ortaokulu bu uygulamayı gerçekleştirdik. Diğer okullarımızda da uygulamayı hayata geçireceğiz. Ayrıca trafiğin yoğun olduğu Atatürk Bulvarı Turan Özdemir Caddesi girişi kavşak noktasında da çizgi çalışmalarını gerçekleştirdik" diye konuştu. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:10 Kaynak: İHA

Yusuf Özdemir, Adıyaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! İki Bakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Talimatıyla Kartal'daki Binanın Çöktüğü Yere Gidiyor Son Dakika! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Çöken Binayla İlgili Dehşete Düşüren Açıklama

Son Dakika! İşte Kartal'daki 8 Katlı Binanın Çökme Anı Nazire Dedeman İçin Cenaze Töreni Düzenlendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 18:29:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gölbaşı Belediyesinden Yaya Geçidi Çalışması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]