Gölbaşı Belediyespor'dan Başkan Yıldırım'a Forma

Gölbaşı Belediyespor Teknik Direktörü Kemal Özdemir, Belediye Başkanı İskender Yıldırım'ı makamında ziyaret ederek forma hediye etti.

Gölbaşı Belediyespor Teknik Direktörü Kemal Özdemir, Belediye Başkanı İskender Yıldırım'ı makamında ziyaret ederek forma hediye etti.



Özdemir, ziyarette yaptığı konuşmada, Gölbaşı Belediyespor olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da şampiyonluk için çalışacaklarını belirtti.



Belediye Başkanı İskender Yıldırım ise forma hediyesi için Teknik Direktör Özdemir'e teşekkür etti.



Yeni sezonda Gölbaşı Belediyespor'a başarılar dileyen Yıldırım, takımın daha iyi yerlere gelmesi için hep birlikte çalışacaklarını kaydetti.

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