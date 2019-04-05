Son Dakika Haberleri: Gölbaşı Belediyespor'dan Başkan Yıldırım'a Forma

Gölbaşı Belediyespor'dan Başkan Yıldırım'a Forma

30 dakika önce

Gölbaşı Belediyespor Teknik Direktörü Kemal Özdemir, Belediye Başkanı İskender Yıldırım'ı makamında ziyaret ederek forma hediye etti.

Gölbaşı Belediyespor'dan Başkan Yıldırım'a Forma, System.String[]
Gölbaşı Belediyespor Teknik Direktörü Kemal Özdemir, Belediye Başkanı İskender Yıldırım'ı makamında ziyaret ederek forma hediye etti.

Özdemir, ziyarette yaptığı konuşmada, Gölbaşı Belediyespor olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da şampiyonluk için çalışacaklarını belirtti.

Belediye Başkanı İskender Yıldırım ise forma hediyesi için Teknik Direktör Özdemir'e teşekkür etti.

Yeni sezonda Gölbaşı Belediyespor'a başarılar dileyen Yıldırım, takımın daha iyi yerlere gelmesi için hep birlikte çalışacaklarını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:37 Kaynak: AA

İskender Yıldırım, Gölbaşı Belediyespor, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu'nun Mazbatasını Alması Halaylarla Kutlandı Son Dakika! AK Parti'nin Seçim İptali Başvurusuna CHP'den İlk Yorum: Sandıkta Oy Çalamayanlar Masa Başında Seçimi Çalmaya Çalışıyor Son Dakika! AK Parti'den Büyükçekmece Krizi İle İlgili İlk Açıklama: Nüfus Müdürü Tutuklandı, Usulsüzlük Var Ama Seçimin Tekrarı Talebimiz Reddedildi Son Dakika! AK Parti'nin, "Büyükçekmece'de Seçimler İptal Edilsin" Talebi Reddedildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 14:07:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gölbaşı Belediyespor'dan Başkan Yıldırım'a Forma
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]