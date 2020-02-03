Gölbaşı Belediyespor deplasmanda galip

Süper Amatör Lig'in 16. haftasında Gölbaşı Belediyespor, deplasmanda karşılaştığı Demirlibahçe Spor maçından 2-1 galip ayrıldı.



Gölbaşı Belediyespor ligin 16. haftasında Demirlibahçe Spor ile karşılaştı. Mamak Türközü Sahası'nda oynanan maçta Gölbaşı Belediyesipor, 10, dakikada Ümit Avcı'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Gölbaşı Belediyespor 24. dakikada Kubilay Karaca ile durumu 2-0'a getirdi. İlk yarının son dakikalarında Demirlibahçe Spor'un bulduğu golle ilk yarı 2-1 Gölbaşı Belediyespor'un üstünlüğü ile sona erdi.



İkinci yarıda da takımlar karşılıklı ataklardan sonuç alamayınca maç Gölbaşı Belediyespor'un 2-1 galibiyeti ile sonuçlandı. Bu sonuçla Gölbaşı Belediyespor puanını 30'a yükseltirken, üçüncü sıradaki yerini korudu.



Takımını deplasmanda da yalnız bırakmayan Gölbaşı Belediye Spor Kulüp Başkanı Lütfü Yılmaz, maçtan sonra teknik direktör ve takım oyuncularını tebrik etti. - ANKARA