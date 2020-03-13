Gölbaşı Belediyespor Kulübünde tüm branşlardaki faaliyetler askıya alındı - Son Dakika

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, Gölbaşı Belediye spor Kulübü, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm etkinliklerini iptal ettiğini duyurdu.

Virüsün etkilerinden korunmak amacıyla alınan kararlar doğrultusunda Gölbaşı Belediyespor Kulübü tüm etkinlikleri iptal ettiğini açıkladı.

Kulüp bünyesinde devam eden spor branşlarındaki çalışmalar da askıya alındı.

Gölbaşı Belediyespor Kulübü Başkanı Lütfü Yılmaz, "Öğrencilerimizin sağlığı bizim birinci önceliğimizdir. Koronovirüs tedbirleri kapsamında kulübümüz bünyesinde devam eden spor okullarında kurs, etkinlik ve faaliyetlerimize ara verdik, açmayı planladığımız yeni branşlara kayıtları askıya aldık. Amatör ligde mücadele eden takımlarımızdan A takımımızın maçı hariç diğer tüm takımlarımızın maçları ertelendi." dedi.